Τα Χριστούγεννα είναι συνδεδεμένα με το φαγητό, τη ζεστασιά του σπιτιού και τη χαρά του να μοιράζεσαι. Είναι όμως και η στιγμή που η έννοια της προσφοράς αποκτά ξεχωριστό νόημα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται, εδώ και δέκα χρόνια, η πρωτοβουλία «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή επιλογή σε μια ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης.

Το «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ αποτελεί μία από τις πιο σταθερές και διαχρονικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς της ΑΒ Βασιλόπουλος. Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, η πρωτοβουλία αυτή συνδέει το γιορτινό τραπέζι με τη στήριξη ανθρώπων και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη, αποδεικνύοντας ότι μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Με κόστος μόλις 3,99€, το «Δώρο Αγάπης» δίνει τη δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν, χωρίς διακρίσεις, σε μια αλυσίδα προσφοράς που ξεκινά από το ράφι του σούπερ μάρκετ και καταλήγει σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η επετειακή έκδοση που στηρίζει ευχές παιδιών

Φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων, το «Δώρο Αγάπης» αποκτά επετειακό χαρακτήρα και έναν ακόμη πιο βαθύ συμβολισμό. Με κάθε αγορά του «Δώρου Αγάπης» της ΑΒ, οι καταναλωτές στηρίζουν το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση ευχών παιδιών που νοσούν σοβαρά.

Η φετινή έκδοση δεν προσφέρει μόνο βασικά υλικά, αλλά ενσωματώνει και κάτι παραπάνω, τη «Συνταγή Αγάπης» με την υπογραφή του γνωστού σεφ Άκη Πετρετζίκη, η οποία αναγράφεται στη συσκευασία, ώστε να δημιουργήσουμε κάτι γιορτινό με τα προϊόντα που περιέχει.

Τι περιέχει το φετινό «Δώρο Αγάπης»

Το επετειακό κουτί περιλαμβάνει επιλεγμένα προϊόντα καθημερινής διατροφής:

ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή Φαρίνα

ΑΒ Γάλα Ζαχαρούχο Συμπυκνωμένο

WORLD’S MARKET Φυστικοβούτυρο απαλό

ΑΒ ατομικός χυμός πορτοκάλι

Ένα σύνολο που συνδυάζει το πρακτικό με το συμβολικό, υπενθυμίζοντας ότι το φαγητό μπορεί να είναι φορέας φροντίδας και αγάπης.

Πώς μπορεί κανείς να συμμετέχει

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα είτε να προσφέρουν το «Δώρο Αγάπης» απευθείας σε κάποιον που το χρειάζεται είτε να το τοποθετήσουν στα ειδικά καλάθια συλλογής τροφίμων στα καταστήματα ΑΒ σε όλη την Ελλάδα. Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναλαμβάνει ώστε τα κουτιά να φτάσουν σε οικογένειες και ανθρώπους με πραγματικές ανάγκες.

Το «Δώρο Αγάπης» είναι διαθέσιμο σε 260 καταστήματα ΑΒ, αλλά και online, μέσω του AB eshop, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή στη δράση.

Γιατί όταν οι μικρές καθημερινές επιλογές γίνονται συλλογικές, μπορούν να μετατραπούν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σε αγάπη που μοιράζεται και σε Χριστούγεννα που έχουν ουσία!