Η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη με 3-0, η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Copa del Rey όμως, καθώς είχε επικρατήσει με 4-0 στον πρώτο ημιτελικό στο Metropolitano.

Οι «μπλαουγκράνα» ήξεραν ότι οι πιθανότητες για ανατροπή ήταν ελάχιστες, παρ’ όλα αυτά μπήκαν στο ματς αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 30ο λεπτό με τον Μπερνάλ, μετά το γύρισμα του Γιαμάλ.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ, μάλιστα, κατάφερε να σκοράρει ξανά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ραφίνια να γράφει το 2-0 στο 45’+5′ με πέναλτι, μετά την ανατροπή του Πέδρι.

Η Μπαρτσελόνα πίστευε, πλέον, στην ανατροπή και στο 72′ πλησίασε κι άλλο σε αυτή καθώς ο Μπερνάλ με προβολή, μετά τη σέντρα του Ζοάο Κανσέλο, έγραψε το 3-0.

Η Ατλέτικο, όμως, άντεξε στην πίεση που δέχθηκε στα τελευταία λεπτά και κατάφερε, χάρη στο 4-0 του πρώτου αγώνα, να πάρει την πρόκριση για τον τελικό.