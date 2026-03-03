Εφιαλτική η νύχτα για άλλη μία φορά στο Ντουμπάι, αφού αργά το βράδυ της Τρίτης ακούστηκαν εκρήξεις και καπνοί άρχισαν να υψώνονται από την περιοχή που βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο.

Αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τοπικούς λογαριασμούς έκαναν λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του Ντουμπάι, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι στόχος ήταν το αμερικανικό προξενείο στην πόλη.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο αμέσως μετά το χτύπημα του ιρανικού drone, άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο τρέχουν πανικόβλητοι ουρλιάζοντας.

WATCH: Moment Iranian drone hits the U.S. Consulate in Dubai pic.twitter.com/tSXfHdU1tV — BNO News Live (@BNODesk) March 3, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, drone προερχόμενο από το Ιράν άνοιξε πυρ κατά του αμερικανικού προξενείου, αλλά δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τραυματισμούς.

Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία και έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.