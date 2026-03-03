Με το δεξί μπήκε στα προκριματικά του Μουντιάλ 2027 η Εθνική Ελλάδας στο ποδόσφαιρο Γυναικών καθώς νίκησε με 3-0 τη Γεωργία, χάρη σε γκολ των Μάρκου, Μπρουκσάιρ και Τζούρτζεβιτς.

Η Εθνική ομάδα είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα, άρχισε να πιέζει μετά το πρώτο 10λεπτο, απείλησε για πρώτη φορά στο 19′ με την εκτέλεση φάουλ από τη Σαρρή και τελικά άνοιξε το σκορ στο 20′ με κεφαλιά της Μάρκου μετά την εκτέλεση κόρνερ από την Κοσκερίδου (1-0).

Από εκεί και πέρα η Ελλάδα είχε ευκαιρίες για το δεύτερο γκολ με κορυφαία το δοκάρι σε φάουλ της Σαρρή στο 71′, για να γίνει το 2-0 λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 80′ με τη Μπρουκσάιρ που βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε σωστά.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 86′ με σουτ της Τζούρτζεβιτς εκτός περιοχής.

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Πεταλωτή, Κοσκερίδου (76′ Νταρζάνου), Γκούνη, Μάρκου, Παπαδοπούλου Στέισι, Μωραϊτου (69΄ Δρακογιαννάκη), Χαλατσογιάννη (69′ Σάιχ), Πούλιου (46′ Γιαννακά), Παπαθεοδώρου (46′ Τζούρτζεβιτς), Μπρουκσάιρ, Σαρρή.

Γεωργία (Ίρις Άντμαν): Γκαμπούνια, Καταγκισβίλι, Τσκαρτισβίλι, Ντανέλια, Καπουρτζάνια, Μπέμπια, Μετονίτζε (76′ Παϊκασβίλι), Τατουασβίλι, Αμπάλια (73′ Ματβέεβα), Μπουρικίτζε, Καλαντάτζε.