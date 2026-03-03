Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon στην Κύπρο, καθώς ήχησε συναγερμός στις βρετανικές βάσεις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση Ελλάδας και Γαλλίας να αποστείλουν συνολικά τρεις φρεγάτες για την υπεράσπιση της Κύπρου, όπου βρίσκονται δύο βρετανικές βάσεις, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για το Λονδίνο.

Ο Στάρμερ σε ανάρτηση που έκανε, σημείωσε:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί.

Συνεχίζουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις και μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Κύπρου για να τον ενημερώσω ότι στέλνουμε ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drone και ότι το HMS Dragon θα αποσταλεί στην περιοχή.

Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας».

Σημειώνεται ότι το HMS Dragon είναι το τέταρτο πλοίο των αντιτορπιλικών αντιαεροπορικής άμυνας Type 45 ή Daring κλάσης που κατασκευάστηκε για το Βασιλικό Ναυτικό. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2008 και τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Απριλίου 2012.

Με περισσότερα από 200 μέλη, το πλήρωμα του HMS Dragon αποτελείται από αεροπόρους, μηχανικούς όπλων, τεχνικούς επικοινωνιών και άλλους.

Μαζί, οι ρόλοι και οι ευθύνες τους περιλαμβάνουν: