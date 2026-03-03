Με τη σύγκρουση Ιράν – Ισραήλ – ΗΠΑ να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, ο κίνδυνος είναι πλέον ορατός για μια γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στο ενδεχόμενο αυτό συντείνουν και οι σημερινές επιθέσεις της Τεχεράνης σε Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι, επιθέσεις που προκάλεσαν ισχυρές εκρήξεις στις εν λόγω περιοχές και έγιναν σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ντουμπάι

Από το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι δόθηκε ενημέρωση σχετικά με τις εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι εκρήξεις οφείλονται σε «επιτυχείς αναχαιτίσεις από μονάδες της αεράμυνας».



«Οι αρμόδιες αρχές στο Ντουμπάι επιβεβαιώνουν ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του Εμιράτου του Ντουμπάι είναι αποτέλεσμα επιτυχών αναχαιτίσεων από τα συστήματα αεράμυνας. Οι αρμόδιες ομάδες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια όλων, ενώ καλούν το κοινό να ενημερώνεται από τις επίσημες πηγές» αναφέρει η ανακοίνωση.



Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν εκρήξεις αλλά και αναχαιτίσεις πυραύλων στο Ντουμπάι:

🇦🇪🚨 NOW: Air defense systems continue operating over Dubai.



Intercept activity ongoing as regional tensions escalate. Situation developing.#Dubai #UAE #MiddleEastConflict pic.twitter.com/s6r40yLvfD — Global rush (@GlobalRushh) March 3, 2026

Ντόχα, Κατάρ

Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, καθώς τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν εισερχόμενους ιρανικούς πυραύλους. Αυτό συμβαίνει λίγο αφότου το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ δήλωσε ότι κατέρριψε όλους τους πυραύλους που στόχευαν τη χώρα σε ένα «δεύτερο κύμα» επιθέσεων.



Δείτε φωτογραφίες από τις αναχαιτίσεις πυραύλων στη Ντόχα:

Άμπου Ντάμπι

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συστήματα αεράμυνας των Εμιράτων αναχαίτισαν πυραύλους πάνω από το Άμπου Ντάμπι, καθώς οι εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη παράσχει πλήρεις επιχειρησιακές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της πηγής των πυραύλων ή του αν τυχόν συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές.



Η αναχαίτιση πραγματοποιείται εν μέσω κλιμάκωσης των στρατιωτικών εξελίξεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανή επέκταση των εχθροπραξιών πέρα από τις κύριες ζώνες σύγκρουσης.



Οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι αξιωματούχοι αξιολογούν την κατάσταση και παρακολουθούν τη δραστηριότητα στον εναέριο χώρο. Οι περιφερειακές κυβερνήσεις και οι διεθνείς παρατηρητές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για ενδείξεις περαιτέρω κλιμάκωσης.



Δείτε το παρακάτω βίντεο από τις αναχαιτίσεις στο Άμπου Ντάμπι: