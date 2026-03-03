Ο διευθύνων σύμβουλος της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από αγνώστους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί λίγο μετά τις 8 ενημερώθηκε η Άμεση Δράση ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει δεχθεί επίθεση από δύο άγνωστους μετά από τροχαίο ατύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Τατοΐου στην Κηφισιά, όταν σύμφωνα με την κατάθεση του, ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε πίσω από το δικό του προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση έκαναν στην άκρη για να τα βρουν και εκεί τον χτύπησαν με γροθιές τα δύο άτομα και έφυγαν.

Πήγε μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και μετά πήγε σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, αλλά ζήτησε να καταθέσει και στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών

Η Cepal σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Η εταιρεία CEPAL επιβεβαιώνει ότι σήμερα το πρωί ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Θ. Αθανασόπουλος δέχθηκε επίθεση από άτομα αγνώστων στοιχείων. Είναι καλά στην υγεία του.

Η εταιρεία καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού».