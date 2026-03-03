Σε μια από τις πιο προσωπικές και ειλικρινείς συνεντεύξεις της καριέρας του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς άνοιξε την καρδιά του μιλώντας στο podcast «First&Red» της Άνα Τσακβελάτζε, πρώην Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εμφανίστηκε ιδιαίτερα άνετος, κάνοντας την αυτοκριτική του για στιγμές έντασης, μιλώντας για τη δύσκολη περσινή σεζόν, τη σχέση με τον πατέρα και τη μητέρα του, αλλά και για το επεισοδιακό «διαζύγιο» με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνέντευξη είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γλωσσικά: η Τσακβελάτζε ρωτούσε στα ρωσικά, ο Τσιτσιπάς απαντούσε σε αγγλικά και ελληνικά, ενώ υπήρχε ρωσικό ντουμπλάρισμα πάνω στη φωνή του.

«Η αυτοπεποίθησή σου καταστρέφεται όταν το σώμα σου δεν σε ακολουθεί»

Ο Τσιτσιπάς στάθηκε ιδιαίτερα στον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε για έξι έως επτά μήνες και επηρέασε βαθιά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική του κατάσταση.

«Η αυτοπεποίθησή σου καταστρέφεται όταν το σώμα σου δεν είναι όπως θα ήθελες να είναι. Το να είμαι τραυματισμένος για έξι ή επτά μήνες είχε τεράστιο αντίκτυπο στην υγεία μου, στα συναισθήματά μου και στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την καριέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε με δραματικό τρόπο τις στιγμές μετά τον αποκλεισμό του στο US Open, όταν – όπως είπε – δεν μπορούσε καν να σηκωθεί από το κρεβάτι λόγω του πόνου.

«Θυμάμαι να σκέφτομαι: Τι κάνω εδώ; Τι κάνω στη Νέα Υόρκη; Τι κάνω με την καριέρα μου;», αποκάλυψε, προσθέτοντας ότι είχε υποσχεθεί στον πατέρα του πως δεν θα αγωνιστεί ξανά αν δεν είναι 100% έτοιμος.

Ωστόσο, παραδέχθηκε πως δεν κράτησε αυτή την υπόσχεση, καθώς η επιθυμία του να αγωνιστεί για την Ελλάδα στο Davis Cup απέναντι στη Βραζιλία ήταν ισχυρότερη.

Η πιο δύσκολη σεζόν της καριέρας του

Ο Έλληνας πρωταθλητής χαρακτήρισε την περσινή χρονιά ως την πιο δύσκολη της καριέρας του.

«Πηγαίνεις από τουρνουά σε τουρνουά και λίγες ώρες πριν τον αγώνα καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να παίξεις. Και αυτό συνέβη δύο ή τρεις φορές στη σειρά. Ήταν οδυνηρό να συνειδητοποιήσω ότι η σεζόν μου είχε τελειώσει», είπε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τον Γερμανό γιατρό Χανς Βίλεμ Μιούλερ-Βόλφαρτ για τη συμβολή του στην αποκατάστασή του, τονίζοντας πως πλέον δεν αισθάνεται ενοχλήσεις και έχει καταφέρει να «ξαναβρεί τον εαυτό του».

«Είμαι καλός άνθρωπος – Δεν έχω κακές προθέσεις»

Σε μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της συνέντευξης, ο Τσιτσιπάς μίλησε για το τι τον κρατά ψυχικά όρθιο στις δύσκολες περιόδους.

«Το να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι είμαι καλός άνθρωπος και ότι δεν πληγώνω κανέναν. Δεν έχω κακές προθέσεις απέναντι σε κανέναν. Αυτό μου θυμίζει ότι, ναι, θα σου συμβούν κακά πράγματα, αλλά πρέπει να είσαι γενναίος και να τα αντιμετωπίζεις κατά πρόσωπο», δήλωσε.

Παραδέχθηκε επίσης ότι όταν κάτι «επιστρέφει σαν μπούμερανγκ», επιλέγει να το διαχειρίζεται με ηρεμία και σιωπή, χωρίς έντονες αντιδράσεις.

Η σχέση με τους γονείς του και οι νέοι στόχοι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε με θέρμη για τον πατέρα του, παρά τα σκαμπανεβάσματα στη σχέση τους, αλλά και για τη Ρωσίδα μητέρα του, για την οποία – όπως είπε – τρέφει ιδιαίτερη λατρεία.

Παρά τις δυσκολίες, ο Έλληνας τενίστας δηλώνει έτοιμος για ένα νέο ξεκίνημα, με ανανεωμένους στόχους και μεγαλύτερη ωριμότητα.

Η συνέντευξή του δεν ήταν απλώς μια αγωνιστική αποτίμηση, αλλά μια κατάθεση ψυχής από έναν αθλητή που πέρασε από αμφισβήτηση, τραυματισμό και εσωτερικές συγκρούσεις, για να επιστρέψει πιο συνειδητοποιημένος – και πιο ανθρώπινος – από ποτέ.