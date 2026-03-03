Μπορεί να είναι ο σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς πλέον, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έχει ξεχάσει τη Ναντέρ, της οποίας είναι μέτοχος πλέον.

Ο Γουεμπανιάμα έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ με τη φανέλα της Ναντέρ από το 2010 μέχρι το 2017 και αποφάσισε τώρα να επενδύσει σε αυτή με την αγορά μετοχών, σε μια κίνηση που δεν έχει οικονομική βάση αλλά συναισθηματική, όπως είπε σε συνέντευξή του στη L’ Equipe.

«Δεν θυμάμαι ποιος προσέγγισε ποιον πρώτος, αλλά συνέβη φυσικά. Μαζί με τον Φρεντερίκ Ντοναντιέ (σ.σ. πρόεδρος της Ναντέρ) είχαμε την ίδια επιθυμία. Πρώτα απ’ όλα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γαλλία. Θέλω να έχω αντίκτυπο στο γαλλικό μπάσκετ και στη Ναντέρ, γιατί εκεί νιώθω σαν στο σπίτι μου. Θέλω να εξελιχθώ μαζί με τη Ναντέρ, να βοηθήσω τον σύλλογο να αναπτυχθεί», είπε αρχικά ο 22χρονος άσος των Σαν Αντόνιο Σπερς και συνέχισε.

«Θα είμαι μέτοχος, φυσικά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι οικονομικό αυτή τη στιγμή. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε η ζωή του συλλόγου, ούτε η δική μου θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη με αυτή τη συμμετοχή. Ωστόσο, δεν είναι τεχνητό, ούτε καν επιχειρηματικό. Πρόκειται πρωτίστως για συναίσθημα. Κάτι που έχει πολύ νόημα».