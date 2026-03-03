Η Ισπανία δεν άφησε αναπάντητες τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι θα διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με τη χώρα της Ιβηρικής.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ», ανέφερε η ισπανική κυβέρνηση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές επιπτώσεις του εμπορικού εμπάργκο των ΗΠΑ», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στον Πέδρο Σάντσεθ, επειδή αρνήθηκε να χρησιμοποιηθούν βάσεις στη χώρα του για χτυπήματα κατά της Τεχεράνης.

«Κόβουμε τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία», είπε ο Τραμπ, ανακοινώνοντας πως έχει δώσει εντολή στον υπουργό Οικονομικών του, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική και οικονομική συνεργασία με τη Μαδρίτη.