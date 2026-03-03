Τρομαγμένοι κάτοικοι της πρωτεύουσας του Ιράν την περιέγραψαν σήμερα ως πόλη φάντασμα, με τους δρόμους εν πολλοίς έρημους εξαιτίας της ομοβροντίας αμερικανοϊσραηλινών πυραύλων εκτός από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας και τις περιπολίες των Φρουρών της Επανάστασης.

Τα αεροπορικά πλήγματα έχουν σκοτώσει εκατοντάδες Ιρανούς από το Σάββατο καθώς Αμερικανοί και Ισραηλινοί ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα ότι αυτά θα πυροδοτούσαν εξέγερση, όμως το Ρόιτερς δεν εντόπισε ενδείξεις ότι επίκειται κάτι τέτοιο σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που είχε με ανθρώπους σε όλη τη χώρα.

«Υπάρχουν σημεία ελέγχου σε κάθε δρόμο, σε κάθε στενό», δήλωσε η Φαρίμπα Γκεράμι, 27 ετών, που εργάζεται σε μια εταιρεία στη βόρεια Τεχεράνη όπου ο σύζυγός της έχει ένα μικρό καφέ.

Οι διακοπές ηλεκτρικού και νερού αφότου ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί έχουν εντείνει τους φόβους της και τη νύχτα η ίδια και οι φίλοι της φοβούνται μήπως κλέφτες μπουν στα διαμερίσματά τους, είπε.

Η οικογένεια σχεδιάζει να φύγει από το Ιράν μόλις αυτό είναι ασφαλές, όμως ανησυχεί για την ασφάλεια στους δρόμους, πρόσθεσε.

Κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα

Την εικόνα που δίνει για την πρωτεύουσα επιβεβαιώνουν δύο Ιρανοί που έφτασαν στην Τουρκία μέσω συνοριακής διάβασης σήμερα και οι οποίοι περιέγραψαν σκηνές έντασης και φόβου στην πρωτεύουσα.

«Τα παιδιά φώναζαν και έκλαιγαν», δήλωσε ένας Ιρανός, που αρνήθηκε να πει το όνομά του, προσθέτοντας ότι οι μη στρατιωτικές δομές που χτυπήθηκαν από πλήγματα προκαλούν φόβο στις καρδιές των κατοίκων της πόλης.

Ο δεύτερος άνδρας δήλωσε πως η καταστροφή είναι εκτεταμένη. «Είδαμε πολλά κατεστραμμένα κτίρια, ιδιαίτερα στη διαδρομή καθώς φεύγαμε από τη χώρα. Υπήρχαν κτίρια, αυτοκίνητα και δρόμοι κατεστραμμένοι. Ο κόσμος είναι σε πανικό για να φύγει από τη χώρα. Δεν ξέρει τι να κάνει», είπε.

Πλήγμα σε σχολείο και κοντά σε νοσοκομείο τρομάζει τους κατοίκους

Για όσους δεν μπορούν να φύγουν από την πρωτεύουσα, η αγωνία είναι τεράστια, με πλήγματα χθες Δευτέρα να σημειώνονται κοντά σε ένα νοσοκομείο της Τεχεράνης το οποίο υπέστη ζημιές και χρειάστηκε να εκκενωθεί.

Στους φόβους για περαιτέρω απώλειες μεταξύ των αμάχων προστίθεται το παράδειγμα του σχολείου θηλέων στο νότιο Ιράν που βομβαρδίστηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου, με τον απολογισμό των νεκρών να τοποθετείται από τις αρχές στους 150. Το Ρόιτερς δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τον απολογισμό.

Στις κηδείες των κοριτσιών που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, τα μικρά φέρετρα καλυμμένα με την ιρανική σημαία πέρασαν με φορτηγό μέσα από ένα μεγάλο πλήθος εν μέσω μιας θάλασσας υψωμένων χεριών με κατεύθυνση τον τόπο ταφής, έδειξε βίντεο στην κρατική τηλεόραση.

«Βλέπετε, διεθνής κοινότητα: Μας σκοτώνουν. Ακούστε τη φωνή μας», δήλωσε η Φιρουζέχ Σεράτζ, μιλώντας ανάμεσα σε λυγμούς από την Τεχεράνη.

«Η δεκάχρονη κόρη μου κάνει αιμοκάθαρση και τώρα έχουμε εγκλωβιστεί. Φοβάμαι να την πάρω στο νοσοκομείο. Τι θα γίνει αν το βομβαρδίσουν; Γιατί μας βομβαρδίζετε;» είπε.

Το Ιράν λέει ότι ο απολογισμός των νεκρών από τις επιθέσεις έχει φτάσει τους 787, επικαλούμενο την Ερυθρά Ημισέληνο.

Απάντησε στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους σε χώρες της περιοχής, πλήττοντας στρατιωτικούς αλλά και μη στρατιωτικούς στόχους στο Ισραήλ, στην Ιορδανία και στις μοναρχίες του Κόλπου.

Έλλειψη καταφυγίων, ο κόσμος αποθηκεύει τρόφιμα

Η οργή για την καταστροφή που ξεδιπλώνεται στο Ιράν απευθύνεται επίσης στους ηγέτες της χώρας.

Τα νέα για τον θάνατο του Χαμενεΐ οδήγησαν σε αυθόρμητους πανηγυρισμούς σε τμήματα της Τεχεράνης, αν και υποστηρικτές των αρχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας πραγματοποίησαν επίσης τελετές πένθους.

Ωστόσο δεν υπήρξε επιστροφή στις μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα που συγκλόνισαν το Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου και κατεστάλησαν με ένα όργιο κρατικής βίας κατά το οποίο χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Απόστρατος στρατιωτικός σε μια πόλη του βορείου Ιράν που δήλωσε μόνο το μικρό του όνομα, ο Χασάν, επέρριψε την ευθύνη στον ανώτατο ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ η πολιτική του οποίου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το έφερε σε αντιπαράθεση με τη Δύση και ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο.

«Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός αλλά οι συνέπειες χρόνων ισχυρογνωμοσύνης του εξακολουθούν να σκοτώνουν τον ιρανικό λαό», είπε.

«Γιατί τόση εχθρότητα με τη διεθνή κοινότητα; Τι κερδίσαμε από αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα εκτός από βομβαρδισμούς, απομόνωση και στενοχώρια; Γιατί ζούμε κάτω από τις βόμβες;» πρόσθεσε.

Στην Ούρμια, μια πόλη κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και το Ιράκ, μία γυναίκα που ζήτησε να αναφερθεί μόνο ως Σάχια, δήλωσε πως ο βομβαρδισμός της χθεσινής νύχτας ήταν ο πιο σφοδρός μέχρι τώρα.

«Είμαι τρομαγμένη. Δεν υπάρχουν καταφύγια, Βομβαρδίζουν παντού. Υπάρχουν κάθε τόσο διακοπές στο ίντερνετ. Αποθηκεύουμε τρόφιμα», είπε.

Όπως και άλλοι Ιρανοί με τους οποίους μίλησε το Ρόιτερς, είπε πως τρόφιμα και φάρμακα εξακολουθούν να διατίθενται στα καταστήματα, αλλά εκείνη ανησυχεί πως τα εφόδια θα αρχίσουν να λιγοστεύουν και ότι ο κόσμος αγοράζει προϊόντα για την περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη Μπουσέρ στον Κόλπο, όπου βρίσκεται ένας πυρηνικός σταθμός του Ιράν, δήλωσε πως φοβάται ότι δεν θα δει ξανά τα παιδιά της που ζουν στο εξωτερικό.

«Τα παιδιά μου μού τηλεφωνούν αλλά ακόμη και το ίντερνετ δεν δουλεύει κανονικά. Φοβάμαι, φοβάμαι πολύ, ότι δεν πρόκειται να τα ξαναδώ και ότι μπορεί να πεθάνω σε αυτούς τους βομβαρδισμούς», δήλωσε η 80χρονη που έδωσε μόνο το μικρό της όνομα, Φατεμέχ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.