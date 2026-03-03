Η Βαρκελώνη γίνεται ξανά το σημείο συνάντησης της παγκόσμιας βιομηχανίας συνδεσιμότητας, με το MWC26 να ανοίγει τις πύλες του για τέσσερις ημέρες, από τις 2 έως τις 5 Μαρτίου, με σημαντικούς εκθέτες, ομιλίες και συνεδριακές συζητήσεις γύρω από το επόμενο κύμα ψηφιακής ανάπτυξης.

Στην εναρκτήρια ημέρα, εκθέτες, στελέχη, startups και φορείς χάραξης πολιτικής από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις συγκεντρώθηκαν κάτω από την ίδια στέγη για το μεγαλύτερο και πιο επιδραστικό event συνδεσιμότητας διεθνώς, σε μια περίοδο που το προηγμένο 5G, το AI και οι αυξανόμενες ψηφιακές απειλές πιέζουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες να κινηθούν γρηγορότερα.

Το μήνυμα της GSMA

Ο Vivek Badrinath, Γενικός Διευθυντής της GSMA – του παγκόσμιου οργανισμού που ενώνει το οικοσύστημα της κινητής τηλεφωνίας, εκπροσωπώντας πάνω από 750 παρόχους (operators) και 400 εταιρείες τεχνολογίας- έθεσε τρεις προτεραιότητες που, όπως τόνισε, θα κρίνουν τα επόμενα χρόνια: επενδύσεις σε δίκτυα 5G Standalone, διεύρυνση της πρόσβασης σε ανοιχτό και χωρίς αποκλεισμούς AI και συντονισμένη δράση ανάμεσα σε κλάδους και κυβερνήσεις για ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον.

Ο ίδιος συνόψισε το διακύβευμα με μια ευθεία υπενθύμιση για το αποτύπωμα της «κινητής οικονομίας» και την ευθύνη του κλάδου: «Πέρυσι, η κινητή συνέδεσε 5,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους και συνέβαλε με 7,6 τρισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, αν θέλουμε να ξεκλειδώσουμε την πλήρη υπόσχεση του 5G, να αξιοποιήσουμε υπεύθυνα το AI και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από τις κλιμακούμενες ψηφιακές απειλές, πρέπει να δράσουμε με αίσθημα επείγοντος. Ως ο κλάδος που συνδέει τον κόσμο, έχουμε πραγματική ευθύνη να υπερασπιστούμε την ανοιχτή συνεργασία πέρα από σύνορα, ώστε να ασφαλίσουμε τα δίκτυα, να κλείσουμε τα ψηφιακά κενά και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία.»

Tι ειναι το 5g Standalone

Το 5G Standalone (5G SA) είναι η πλήρης υλοποίηση του 5G, με νέο πυρήνα δικτύου και ραδιοπρόσβαση που δεν «πατά» στο 4G. Σε αντίθεση με τις πρώτες αναπτύξεις 5G που βασίζονται σε 4G core, το SA χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικές του υποδομές, επιτρέποντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και καλύτερη διαχείριση πόρων. Έτσι προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες, πολύ χαμηλή καθυστέρηση και αξιόπιστη σύνδεση για μαζικές συσκευές IoT. Κλειδί είναι το network slicing, δηλαδή εικονικά δίκτυα ανά χρήση, που υποστηρίζουν βιομηχανικό αυτοματισμό, έξυπνες πόλεις και κρίσιμες υπηρεσίες. Συνδυάζεται με edge computing για απομακρυσμένο έλεγχο μηχανών, AR/VR, ρομποτική και ιδιωτικά εταιρικά δίκτυα, με αυστηρές απαιτήσεις.

Mobile Economy 2026: Η μετάβαση της αγοράς σε 5G SA, AI και open APIs

Στο πλαίσιο του MWC26, παρουσιάστηκε και η έκθεση «Mobile Economy 2026», η οποία περιγράφει τη μετάβαση του κλάδου από ένα μοντέλο που είχε στο επίκεντρο τη συνδεσιμότητα σε ένα οικοσύστημα που στηρίζεται σε προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες, 5G Standalone, AI και open APIs.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι mobile τεχνολογίες και υπηρεσίες παρήγαγαν οικονομική αξία 7,6 τρισ. δολαρίων το 2025, ποσό που αντιστοιχεί στο 6,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ, με πρόβλεψη να φτάσει τα 11,3 τρισ. δολάρια έως το 2030, δηλαδή το 8,4% του ΑΕΠ. Παρά την κάλυψη mobile broadband που αγγίζει το 96% του παγκόσμιου πληθυσμού, πάνω από τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εκτός σύνδεσης, με το «χάσμα χρήσης» να εμφανίζεται σχεδόν δεκαπλάσιο σε σχέση με το «χάσμα κάλυψης».

Η εικόνα της μετάβασης αποτυπώνεται και στις προβλέψεις για τα δίκτυα: έως το 2030, το 57% των mobile συνδέσεων αναμένεται να λειτουργεί σε 5G, ενώ οι legacy τεχνολογίες 2G και 3G περιορίζονται σε 1% και 5% αντίστοιχα. Σε επίπεδο αγοράς, τα έσοδα των παρόχων προβλέπεται να αυξηθούν από 1,19 τρισ. δολάρια το 2025 σε 1,36 τρισ. δολάρια έως το 2030, με κεφαλαιουχικές δαπάνες 1,2 τρισ. δολαρίων στην ίδια περίοδο, ενώ το mobile οικοσύστημα υποστήριξε 50 εκατ. θέσεις εργασίας παγκοσμίως το 2025 και συνέβαλε με πάνω από 800 δισ. δολάρια σε δημόσια έσοδα μέσω φορολογίας.

Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι για υποδομές και ανταγωνιστικότητα

Στο ευρωπαϊκό κάδρο, η μελέτη της GSMA περιγράφει μια αγορά που έχει στηρίξει την ανάπτυξή της σε ισχυρές υποδομές τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά σήμερα «βλέπει» τους δείκτες απόδοσης δικτύων και υιοθέτησης να υποχωρούν σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες περιοχές, ζητώντας άμεσες πολιτικές παρεμβάσεις για να ξανακερδίσει έδαφος έως το 2030.

Σχεδόν μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι στην Ευρώπη είναι συνδεδεμένοι στο mobile internet, ενώ οι mobile τεχνολογίες και υπηρεσίες παράγουν γύρω στο 5% του ΑΕΠ της ηπείρου, με οικονομική αξία κοντά στο €1,1 τρισ. Σε αυτή την εξίσωση, το 5G εκτιμάται ότι θα προσθέσει περίπου €160–€164 δισ. οικονομικής αξίας έως το 2030, με το μεγαλύτερο μέρος των ωφελειών να προέρχεται από τη μεταποίηση, τη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες.

Στο τέλος του 2024, το 5G αντιστοιχούσε στο 30% των mobile συνδέσεων στην Ευρώπη, δηλαδή πάνω από 200 εκατ. συνδέσεις, ενώ η GSMA προβλέπει ότι το 2026 η υιοθέτηση του 5G θα ξεπεράσει το 4G. Παράλληλα, η μετάβαση σε 5G Standalone προχωρά πιο συγκρατημένα: μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2024, περίπου το 15% των ευρωπαϊκών παρόχων με ενεργό 5G είχαν λανσάρει 5G SA, ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες αγορές, γεγονός που δυσκολεύει την πλήρη αξιοποίηση προηγμένων use cases.

AI και δορυφορική συνδεσιμότητα: Ευρωπαϊκή κινητικότητα σε συνεργασίες και ρυθμίσεις

Η έκθεση καταγράφει ευρωπαϊκούς παρόχους που επενδύουν στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη για βελτιστοποίηση δικτύων, ενίσχυση ασφάλειας και customer service, με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο (όπως το EU AI Act) να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για «υπεύθυνη» υιοθέτηση. Στο κομμάτι της δορυφορικής συνδεσιμότητας, αναφέρεται η ευρωπαϊκή προσπάθεια να επιταχύνει μέσω έργων όπως το IRIS2, με σύμπραξη φορέων του δορυφορικού οικοσυστήματος και συμμετοχή τηλεπικοινωνιακών παικτών.

Κανόνες, επενδύσεις και ενιαία αγορά

Η GSMA επαναφέρει στο προσκήνιο μια δέσμη προτάσεων για να ενισχυθεί η επενδυτική ικανότητα του ευρωπαϊκού κλάδου: επικαιροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που σχεδιάστηκε πριν από 20–30 χρόνια, ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, πιο προβλέψιμη και «φιλοεπενδυτική» πολιτική φάσματος, καθώς και παρεμβάσεις για μεγαλύτερη «ισορροπία» στην αλυσίδα αξίας του internet. Στο ίδιο πλαίσιο, η έκθεση στηρίζει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία τύπου Digital Networks Act, ώστε η αγορά να αποκτήσει κλίμακα και να σταθεί πιο ανταγωνιστικά απέναντι σε άλλες περιοχές που τρέχουν ταχύτερα σε υποδομές και mid-band κάλυψη.

Η σκιά των ψηφιακών απειλών

Στο πιο σκοτεινό κεφάλαιο των προβλέψεων, η έκθεση εκτιμά ότι το παγκόσμιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος, μαζί με την απάτη, θα αυξηθεί από 9,22 τρισ. δολάρια το 2024 σε 15,63 τρισ. δολάρια έως το 2029. Καθώς τα δίκτυα γίνονται πιο software-defined και ενισχύονται από AI, πάνω από το 90% των παρόχων ήδη αξιολογεί το περιβάλλον απειλών ως υψηλό ή πολύ υψηλό, δίνοντας τον τόνο σε ένα MWC που ξεκινά με την καινοτομία στο προσκήνιο, αλλά με την ασφάλεια να λειτουργεί ως προϋπόθεση για ό,τι ακολουθεί.