Ξέσπασε σε δηλώσεις που έκανε, Έλληνας που εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι λόγω του πολέμου, καθώς τα ξενοδοχεία ζητούν λεφτά από τους τουρίστες για να τούς φιλοξενήσουν, παρότι μένουν εκεί αναγκαστικά και όχι από επιλογή.

O Γιάννης Σταθουράκης μιλώντας στο zarpanews είπε: «Η νεότερη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι οι πτήσεις έχουν αναβληθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα από όσο ξέρω των Ελλήνων, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το ξενοδοχείο έξι Έλληνες και δυο Κύπριοι και έχουμε άμεση επικοινωνία με 40 Έλληνες από ένα άλλο ξενοδοχείο. Ο εναέριος χώρος είναι μερικώς αποκλεισμένος. Έχουν ξεκινήσει κάποιες πτήσεις απο χθες ίσως δοκιμαστικά σε κάποια ασφαλή κράτη. Οι δικές μας πτήσεις που ήταν για χθες και σήμερα έχουν αναβληθεί μέχρι και την επόμενη εβδομάδα».

Επίσης, πρόσθεσε πως «το πρόβλημα πια έγκειται στο γεγονός ότι τα ξενοδοχεία μας ζητάνε περαιτέρω πληρωμή διαμονής και διατροφής. Έχει δοθεί μια σαφής οδηγία από το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι τουρίστες που βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι είναι όλοι καλυμμένοι όσον αφορά την διαμονή και την διατροφή τους από το κράτος».

«Στο Ντουμπάι δεν μπορούν να μας βγάλουν από το δωμάτιο αλλά δεν έχει αποφασιστεί αν το κόστος διατροφής και διαμονής των εγκλωβισμένων τουριστών θα καλυφθεί από το κράτος. Το ξενοδοχείο μας ζητά επίμονα να πληρώσουμε διαμονή, μερικοί Έλληνες το έκαναν ήδη από χθες, τώρα μας ζητούν περαιτέρω πληρωμή για τα επόμενα βράδια. Βρισκόμαστε σε οικονομική ανεπάρκεια», ανέφερε, στις δηλώσεις που έκανε.