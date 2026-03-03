Απότομη υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού την Τρίτη, με τις απώλειες να ξεπερνούν σε κάποια φάση το 4%. Η πτώση αποδίδεται στη στροφή των επενδυτών προς το αμερικανικό δολάριο, το οποίο προτιμήθηκε ως ασφαλέστερο καταφύγιο έναντι του χρυσού απέναντι στις επιπτώσεις των αεροπορικών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και στον περιορισμό των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων λόγω των εντεινόμενων πληθωριστικών ανησυχιών.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρησε κατά 3,3% στα 5.150,89 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ αυτή τη στιγμή κυμένεται κοντά στα 5.150 δολάρια. Αντίστοιχα, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για παράδοση τον Απρίλιο σημείωσαν απώλειες 2,8%, υποχωρώντας στα 5.161,50 δολάρια.

Το εντυπωσιακό ράλι του δολαρίου

«Το δολάριο καταγράφει εντυπωσιακό ράλι, όπως και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, γεγονός που δημιουργεί ισχυρές αναταράξεις για τον χρυσό και κυρίως για το ασήμι», επεσήμανε ο ανεξάρτητος αναλυτής Ρος Νόρμαν.

Το ασήμι κατέγραψε πτώση 9,1%, υποχωρώντας στα 81,31 δολάρια ανά ουγγιά, μόλις μία ημέρα μετά το υψηλό τεσσάρων εβδομάδων που σημείωσε τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε κατά 0,9% αγγίζοντας υψηλό άνω του ενός μηνός, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο.

Το Reuters εξηγεί πως ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά παραδοσιακά τον χρυσό (που αποτιμάται σε δολάρια) ακριβότερο για αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, ενώ οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων αυξάνουν το «κόστος ευκαιρίας» για τη διακράτηση πολύτιμων μετάλλων, τα οποία δεν αποδίδουν τόκους.

Τα Στενά του Ορμούζ και ο πληθωρισμός

Παράλληλα, το κόστος μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως εκτοξεύθηκε, τροφοδοτώντας τους φόβους για νέα έξαρση του πληθωρισμού. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τις δηλώσεις αξιωματούχου των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο οποίος ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και ότι η χώρα θα βάλλει εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να διέλθει.

Αν και ο χρυσός θεωρείται μακροπρόθεσμα μέσο αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού, η άνοδος των πληθωριστικών πιέσεων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες πραγματικές αποδόσεις και ένα ισχυρότερο δολάριο. Αυτό συνεπάγεται, σύμφωνα με το Reuters, ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τελικά την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.