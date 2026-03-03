Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ένα νέο drone αυτοκτονίας κατά του Ιράν, μόλις οκτώ μήνες μετά την παρουσίασή του στο Πεντάγωνο, σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη ραγδαία επιτάχυνση των αμερικανικών εξοπλιστικών διαδικασιών και τη στρατηγική σημασία του πολέμου με μη επανδρωμένα συστήματα. Το νέο οπλικό σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα για τα δεδομένα του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, βασίστηκε σε ιρανικό σχεδιασμό και συγκεκριμένα στο drone Shahed.

Το drone παρουσιάστηκε το περασμένο καλοκαίρι στην εσωτερική αυλή του Πενταγώνου, μαζί με σχέδια από περισσότερες από δώδεκα ανταγωνίστριες εταιρείες. Τα συστήματα επιδείχθηκαν στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο πλαίσιο αξιολόγησης νέων τεχνολογιών μη επανδρωμένων επιθετικών δυνατοτήτων.

Το νέο όπλο φέρει την ονομασία LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System) και κατασκευάζεται από την εταιρεία SpektreWorks της Αριζόνα. Σύμφωνα με το Sky News, το LUCAS είναι μοντελοποιημένο πάνω στο ιρανικό drone Shahed, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέδειξε τη σημασία του πολέμου με drones, καθώς τα Shahed έχουν αναπτυχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις στο πεδίο των επιχειρήσεων. Οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο αποτέλεσαν κρίσιμο παράγοντα στην αναθεώρηση των αμερικανικών διαδικασιών ανάπτυξης και ανάπτυξης οπλικών συστημάτων.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ ανέφεραν ότι στο Πεντάγωνο τα οπλικά συστήματα συνήθως απαιτούν πολυετή διαδικασία, από το αρχικό στάδιο ανάπτυξης έως την επιχειρησιακή τους ένταξη. Στην περίπτωση του LUCAS, ωστόσο, η διαδικασία επιταχύνθηκε σημαντικά, γεγονός που, όπως επισημάνθηκε, αντικατοπτρίζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την παρακολούθηση του πολέμου με drones στην Ουκρανία.

Το κόστος του κάθε drone LUCAS ανέρχεται περίπου στις 34.000 δολάρια, ποσό σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με το πολύ πιο προηγμένο MQ-9 Reaper. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι επαναχρησιμοποιούμενο, ωστόσο το κόστος του φτάνει έως και τα 50 εκατομμύρια δολάρια, καταδεικνύοντας τη μεγάλη διαφορά οικονομικής κλίμακας μεταξύ των δύο συστημάτων.