Σε μία από τις πιο δύσκολες συγκυρίες των τελευταίων ετών εισέρχεται ο κλάδος της κρουαζιέρας, καθώς η γεωπολιτική ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Αραβικού Κόλπου έχει προκαλέσει σοβαρές επιχειρησιακές αναταράξεις.

Τουλάχιστον έξι κρουαζιερόπλοια παραμένουν αγκυροβολημένα σε λιμάνια του Ντουμπάι, του Άμπου Ντάμπι και της Ντόχα, με χιλιάδες επιβάτες να αδυνατούν να επιστρέψουν στις χώρες τους λόγω της αιφνίδιας αναστολής αεροπορικών συνδέσεων.

Η διακοπή πτήσεων προς και από την περιοχή, για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα, έχει μπλοκάρει τον επαναπατρισμό ταξιδιωτών, δημιουργώντας πρωτοφανή πίεση σε εταιρείες και τοπικές Αρχές. Οι εταιρείες κρουαζιέρας διαβεβαιώνουν ότι παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις και πως η προστασία επιβατών και πληρωμάτων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Cruise Lines International Association (CLIA), Μαρία Δεληγιάννη, σε δήλωσή της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο, ανέφερε πως τα δρομολόγια κρουαζιέρας στη Μέση Ανατολή προς το παρόν δεν πραγματοποιούνται, ενώ τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια, σε στενή συνεργασία με τις ναυτιλιακές Αρχές ασφαλείας και τους αρμόδιους κυβερνητικούς εταίρους.

Η κ. Δεληγιάννη αημείωσε ότι τα πλοία στην περιοχή συνεχίζουν να αξιολογούν τη διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση και να εξετάζουν εναλλακτικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την άνεση των επιβατών και του πληρώματος.

«Τα κρουαζιερόπλοια είναι ευέλικτα και αυτόνομα μέσα, γεγονός που επιτρέπει στους διαχειριστές τους να διατηρούν την ασφάλεια, τη λειτουργική συνέχεια και μία υψηλής ποιότητας εμπειρία για τους επιβάτες, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται», τόνισε η ίδια