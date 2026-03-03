Κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές ο Γεωργιανός, αζερικής καταγωγής, που προσήχθη τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης στη Σούδα.

Όσον αφορά την υπόθεση της Σούδας, η δικογραφία, που αφορά κατηγορία για κατασκοπεία, παραμένει στην Αντιτρομοκρατική προς περαιτέρω διερεύνηση.

Η ΕΥΠ ήδη έχει παραδώσει στην ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για τις κινήσεις του 36χρονου. Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες για διερεύνηση των δραστηριοτήτων και των επαφών του κρατούμενου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος εντοπίστηκε από την ΕΥΠ στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων και παρακολουθήσεων που πραγματοποιούνται με εντατικότερο ρυθμό τον τελευταίο χρόνο στις εισόδους της χώρας και τέθηκε υπό επιτήρηση από τις 3 Φεβρουαρίου που έφτασε στη Σούδα.