Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν και τον αθλητισμό, με τη Euroleague να παίρνει οριστικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά τις έδρες των Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ντουμπάι BC για τη συνέχεια της σεζόν.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης (3/3) το θέμα συζήτησης ήταν το τι θα γίνει με τους εντός έδρας αγώνες των δύο ομάδων από το Ισραήλ και της Ντουμπάι, με την οριστική απόφαση να είναι πως οι αγώνες δεν μπορούν να γίνουν στις χώρες τους.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, επομένως, θα δίνει πλέον τους εντός έδρας αγώνες της στο Βελιγράδι και η Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, πόλεις που τις φιλοξενούσαν και πριν αποφασιστεί ότι μπορούν να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Σε ό,τι αφορά τη Ντουμπάι BC, έχει δηλώσει ως έδρα το Σεράγεβο, με τη δική της περίπτωση να είναι σε εκκρεμότητα καθώς θα πρέπει να δώσει το τελικό «ok» η Euroleague.