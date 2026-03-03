Θέλοντας να καθησυχάσουν τους πολίτες και τους τουρίστες στο εμιράτο του Ντουμπάι ο πρίγκιπας διάδοχος του Ντουμπάι Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ Αλ Μακτούμ και ο Πρόεδρος των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ προχώρησαν χθες το βράδυ σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, καθώς βρέθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα Mall του εμιράτου, δίπλα στο Μπουρτζ Χαλίφα, στο κέντρο της πόλης και αφού έκαναν μια χαλαρή βόλτα, απόλαυσαν στην συνέχεια τον καφέ τους με τη συνοδεία γλυκισμάτων.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δυο τους φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χαλαροί κατά την διάρκεια της βόλτας τους μαζί με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη των ΗΑΕ, όπως και στο καφέ «Cipriani Dolci», που κάθισαν λίγο αργότερα.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει τους ηγέτες και την συνοδεία τους να περπατούν χαλαρά στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο, προτού ένα παιδί πλησιάσει τον Πρόεδρο των ΗΑΕ, ο οποίος στην συνέχεια το αγκάλιασε αμέσως, ενώ πριν ποζάρει για μια φωτογραφία μαζί του, του φίλησε το χέρι.

Ένα τρίτο κλιπ δείχνει έναν άνδρα από την Γκάνα να πλησιάζει τον Πρόεδρο για να τον χαιρετήσει και να του σφίξει το χέρι, προτού επαινέσει τον ηγέτη του Ντουμπάι για την «πολύ ασφαλή χώρα» του.

Ο άνδρας, όταν ερωτήθηκε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την καταγωγή του, είπε ότι ήταν από την Γκάνα, με τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ να του απαντά «Καλή διαμονή, να περάσετε καλά».

Την ίδια στιγμή το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες του Προέδρου και του Πρίγκιπα Διαδόχου στο εμπορικό κέντρο στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης μαζί με καθησυχαστικά μηνύματα τα οποία ανέφεραν «Η ηγεσία παραμένει κοντά στον λαό», «Κοντά στον λαό. Σταθερά στην ηγεσία».