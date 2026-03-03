Για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα φυλακίστηκε ο 36χρονος Γεωργιανός, που συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας.

Σύμφωνα με το Mega, ο ίδιος δηλώνει οδηγός φορτηγού διεθνών μεταφορών, πίσω όμως από αυτό το προφίλ ξετυλίγεται το κουβάρι ενός καλά οργανωμένου σχεδίου.

Ο 36χρονος ύποπτος για κατασκοπεία, στις 3 Φεβρουαρίου έφτασε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Σούδα. Νοίκιασε δωμάτιο σε ξενοδοχείο, με θέα την αμερικανική βάση.

Στις 16 Φεβρουαρίου επιχείρησε να αλλάξει ξενοδοχείο. Προσπάθησε μάλιστα να κλείσει το ίδιο δωμάτιο όπου διέμενε τον περασμένο Ιούνιο ο 26χρονος Αζέρος, που είχε συλληφθεί για κατασκοπεία τον Ιούνιο του 2025. Μάλιστα, οι Αρχές βρήκαν το όνομα του 36χρονου στις επαφές του κινητού αλλά και σε συνομιλίες με τον 26χρονο.

Στις 24 Φεβρουαρίου, την ημέρα που κατέπλευσε στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, ο 36χρονος είχε εντοπιστεί στο λιμάνι να το φωτογραφίζει. Είχε νοικιάσει μάλιστα και αυτοκίνητο για να προσεγγίσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην απαγορευμένη περιοχή.

Στις 2 Μαρτίου συνελήφθη κοντά στο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο πριν διαφύγει από τη χώρα ενώ όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από την ΕΥΠ.

Στο κινητό του τηλέφωνο οι Αρχές φέρεται να εντόπισαν ένα κρυπτογραφημένο λογισμικό μηνυμάτων και επικοινωνιών στα αραβικά και τα περσικά ενώ βρέθηκε ευαίσθητο στρατιωτικό υλικό και φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

Το καλοκαίρι του 2025, δύο ημέρες μόνο πριν τη σύλληψη του 26χρονου στη Σούδα, συνελήφθη επίσης Αζέρος κατάσκοπος στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο και του είχε αποδοθεί επαφή με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Και οι τρεις φέρεται να είναι μέλη ενός ευρύτερου οργανωμένου δικτύου, με τη λήψη των εντολών να γίνεται απευθείας από το Ιράν.

Συναγερμός ασφαλείας σε όλη τη χώρα

Η Αστυνομία και η ΕΥΠ βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω του πολέμου στο Ιράν, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε πρεσβείες, αεροδρόμια, λιμάνια και κρίσιμες υποδομές.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται σημεία αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ερευνούν ακόμη και ύποπτα σταθμευμένα οχήματα τα οποία δεν φέρουν πινακίδες που βρίσκονται κοντά σε κτίρια που θεωρούνται στόχοι.

Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται μόνο στα εσωτερικά μέτρα. Η ΕΥΠ βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με ευρωπαϊκές υπηρεσίες, ενώ υπάρχει στενή συνεργασία με αμερικανικές και ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για ανταλλαγή πληροφοριών και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων.