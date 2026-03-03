Σε σώμα συγκροτήθηκε σήμερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, το οποίο αναδείχθηκε στις πρόσφατες εκλογές της ένωσης. Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε το Προεδρείο του. Νέα πρόεδρος της ΕΕΕ εξελέγη η εισαγγελέας Εφετών Ειρήνη Χρυσογιάννη, ενώ νέος γενικός γραμματέας της ένωσης είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεολόγος Γ. Δελλήβεης-Δομένικος.



Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε, σε σώμα, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ειρήνη Κ. Χρυσογιάννη, Εισαγγελέας Εφετών,

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρετή Α. Σκαφίδα, Αντεισαγγελέας Εφετών,

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελική Γ. Τριανταφύλλου, Αντεισαγγελέας Εφετών,

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεολόγος Γ. Δελλήβεης-Δομένικος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Θ. Αποστολάς, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλαος Χ. Κυπριτίδης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών,

ΜΕΛΗ: Χρήστος Δ. Νάιντος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

Αντώνιος Δ. Ματθιουδάκης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

Σοφία-Στυλιανή Θ. Στρογγύλη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.



Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους τους συναδέλφους, για τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., της 15/2-01/03/2026, μια διαδικασία που κατέδειξε έμπρακτα, την ενότητα και τη σύμπνοια των μελών της Ένωσης.



Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, από πλευράς τους, συναισθανόμενα την ευθύνη, που συνεπάγεται η εκλογή τους, προτίθενται να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία, προς την κατεύθυνση: