Ο Τιάγκο Νους είναι ένας από τους παίκτες του ΟΦΗ που ξεχωρίζουν με την απόδοσή τους και ο Νίκος Μαχλάς μίλησε για αυτόν σε ραδιοφωνικό σταθμό, αποκαλύπτοντας πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει κρούση.

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός κάνει τη διαφορά για την ομάδα της Κρήτης και έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων«», σύμφωνα με όσα είπε ο Μαχλάς στον ΣΠΟΡ FM 94,6.

«Έχει το ταπεραμέντο του Αργεντινού. Είναι ο παίκτης που είναι ικανός να μαλώνει με όλους και με όλα. Είναι τόσο ωραίο να τον βλέπεις. Έχει το ένας εναντίον ενός, ταχύτητα…», είπε αρχικά η παλιά μεγάλη δόξα του ΟΦΗ και συνέχισε.

«Σε ένα ματς είχε κερδίσει 6-7 κίτρινες από τους τους αντιπάλους. Είναι ένας πολεμιστής. Βέβαια έχει στερήσει βαθμούς από την ομάδα, καθώς είναι οξύθυμος και δέχεται πολλές κάρτες. Προτάθηκε από μάνατζερ, εξετάστηκε και ήρθε ως δανεικός, με την ομάδα να τον αγοράζει φέτος το καλοκαίρι. Έχει κάνει κρούση ο Ολυμπιακός ήδη».