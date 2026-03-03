Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σήμερα το απόγευμα, όταν κατέρρευσε μία από τις ξύλινες πεζογέφυρες στην παραλιακή ζώνη του El Bocal στο Σανταντέρ της Ισπανίας, όπως επιβεβαίωσαν οι ομάδες διάσωσης που εργάζονται στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.

Πρόκειται για μια ομάδα νέων άνω των 20 ετών, μαθητές του CIFP La Granja, ενός ολοκληρωμένου κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης που βρίσκεται στο Heras. Η πεζογέφυρα κατέρρευσε γύρω στις 16:30, τη στιγμή που επτά άτομα είχαν ανέβει στη δομή, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσαν πηγές της Κυβερνητικής Αντιπροσωπείας στην Κανταβρία του ισπανικού βορρά.

Όλοι τους έπεσαν στο νερό και στα βράχια κάτω από την πεζογέφυρα. Ένας από αυτούς διασώθηκε ζωντανός, πέντε έχασαν τη ζωή τους και ένας άλλος που έπεσε στη θάλασσα εξακολουθεί να αγνοείται.

Στην περιοχή του ατυχήματος εργάζονται το Salvamar Deneb και το ελικόπτερο Helimer της Salvamento Marítimo, σκάφη και μονάδες της Guardia Civil και του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και το ελικόπτερο του 112.

Δείτε το βίντεο: