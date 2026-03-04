Το λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι επιτέθηκε στη ναυτική βάση της Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ. Πρόκειται για τη δωδέκατη επίθεση μέσα στην ίδια ημέρα, σε αντίποινα για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος, με έμφαση στο προπύργιό του, τα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Σε ανακοίνωσή του το κίνημα ανέφερε ότι στοχοποίησε τη βάση με «ομοβροντία πυραύλων υψηλής ποιότητας σε αντίποινα για την ισραηλινή εγκληματική επίθεση σε δεκάδες λιβανικές πόλεις».

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις βλημάτων από τον Λίβανο και αναχαίτισε τα περισσότερα.