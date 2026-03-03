Το Facebook παρουσίασε σοβαρές δυσλειτουργίες το βράδυ της Τρίτης, καθώς πολλοί χρήστες ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν ή να φορτώσουν την πλατφόρμα, σύμφωνα με το DownDetector.

Τα προβλήματα επικεντρώθηκαν στην αδυναμία φόρτωσης της αρχικής σελίδας, δημιουργώντας σημαντική αναστάτωση για μεγάλο αριθμό χρηστών.

Η υπηρεσία παρακολούθησης DownDetector δείχνει απότομη αύξηση στις αναφορές προβλημάτων τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Οι χρήστες έχουν σημειώσει προβλήματα που κυμαίνονται από αποτυχίες σύνδεσης, σε σελίδες που δεν φορτώνουν, έως και την αποτυχία της εφαρμογής να ανανεωθεί.