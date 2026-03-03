Σε κατάσταση πολιορκίας βρέθηκαν οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς στις 19:00 ώρα Ελλάδος εξαπολύθηκε μια νέα επίθεση. Στο επίκεντρο των εχθροπραξιών βρέθηκε το Άμπου Ντάμπι, το οποίο δέχτηκε το μεγαλύτερο βάρος της επιχείρησης, ενώ ανάλογες απειλές καταγράφηκαν και προς το Ντουμπάι.

Όπως αποτυπώνεται στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το Newsbeast, τα αμυντικά συστήματα των Εμιράτων ενεργοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας σε αναχαιτίσεις και προσπαθώντας να ελέγξουν την πορεία των εισερχόμενων στόχων στον νυχτερινό ουρανό.