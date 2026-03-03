Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Νταούντ Αλί Ζαντέχ, διοικητή της ιρανικής Δύναμης Κουντς για τον Λίβανο, σε αεροπορικό πλήγμα στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αλί Ζαντέχ ήταν ο ανώτερος Ιρανός διοικητής υπεύθυνος για τις ιρανικές δραστηριότητες στον Λίβανο και έφερε βαθμό ισοδύναμο του Ταξίαρχου.

Τι έκανε στην πράξη: Ο άνθρωπος-κόμβος Ιράν–Χεζμπολάχ

Αν ο ρόλος του περιγράφεται σωστά από τις πηγές που επικαλούνται την ισραηλινή ενημέρωση, ο Αλί Ζαντέχ δεν ήταν απλώς ένας ακόμη αξιωματικός της Δύναμης Κουντς. Ήταν ο κόμβος που συνέδεε την ιρανική διοίκηση με το λιβανικό θέατρο και με τη Χεζμπολάχ, δηλαδή ο άνθρωπος που κρατούσε τον «φάκελο Λίβανος» σε επίπεδο επιχειρησιακής εφαρμογής: συντονισμός επαφών, διαχείριση υποστήριξης, οργάνωση ροών τεχνογνωσίας και, κατά τις ισραηλινές περιγραφές, επίβλεψη ενεργειών που ενίσχυαν τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ.

Αραβόφωνα δημοσιεύματα όπως το Masrawy τον περιγράφουν ως «προσωρινό διοικητή» του μηχανισμού της Δύναμης Κουντς που χειριζόταν τον Λίβανο και ως τον ανώτερο Ιρανό υπεύθυνο για τη λιβανική «σκηνή», τονίζοντας ότι η λειτουργία του ήταν να υπηρετεί ως απευθείας σύνδεσμος ανάμεσα στους Φρουρούς της Επανάστασης και τη διοίκηση της Χεζμπολάχ, με αποστολή την υποστήριξη του «χτισίματος δυνάμεων» της οργάνωσης.

Αρμοδιότητες και δράση: Από την υποστήριξη επιχειρήσεων μέχρι την «ενίσχυση στρατηγικών δυνατοτήτων»

Τα Ισραηλινά μέσα που αναπαράγουν τη στρατιωτική ανακοίνωση τον εντάσσουν σε μια δομή που συχνά αποκαλείται «Lebanon Corps» της Δύναμης Κουντς, δηλαδή τον βραχίονα που τρέχει τον καθημερινό επιχειρησιακό συντονισμό με τη Χεζμπολάχ. Σε τέτοιους ρόλους, η «δραστηριότητα» δεν είναι απαραίτητα μια μεμονωμένη επιχείρηση με όνομα, αλλά ένας συνεχής κύκλος: διατήρηση δικτύων, εξασφάλιση καναλιών επικοινωνίας, κάλυψη αναγκών, διαχείριση πόρων και καθοδήγηση προτεραιοτήτων στο πεδίο.

Αραβόφωνα μέσα που δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες, όπως το GrandLB, αποδίδουν στον Αλί Ζαντέχ προηγούμενο ρόλο ως διοικητή δομής που μεταφράζεται ως «σώμα στρατηγικών όπλων» της Δύναμης Κουντς και συνδέουν αυτό το σκέλος με επίβλεψη ενίσχυσης «στρατηγικών όπλων» ή προηγμένων δυνατοτήτων προς τη Χεζμπολάχ. Η διατύπωση αυτή, ακόμη κι αν προέρχεται από αναπαραγωγή ισραηλινών ισχυρισμών, είναι σημαντική επειδή φωτίζει το είδος της αρμοδιότητας: όχι απλώς πολιτικο-στρατιωτικός σύνδεσμος, αλλά και διαχειριστής κρίσιμων δυνατοτήτων που μετακινούνται σε δίκτυα συμμάχων του Ιράν.

Γιατί έχει σημασία και τι μένει να επιβεβαιωθεί

Η στοχοποίηση ενός Ταξίαρχου που, κατά το Ισραήλ, είχε την ευθύνη των ιρανικών δραστηριοτήτων στον Λίβανο δείχνει ότι η ισραηλινή εκστρατεία δεν περιορίζεται σε υλικούς στόχους, αλλά εστιάζει σε πρόσωπα που «κουμπώνουν» το Ιράν με τους περιφερειακούς του εταίρους. Σε επίπεδο λειτουργίας δικτύων, ένα τέτοιο πλήγμα μπορεί να δημιουργήσει κενό συντονισμού, να επιβραδύνει διαδικασίες και να αυξήσει το κόστος αναπλήρωσης εμπιστοσύνης και ροών, ειδικά σε ένα θέατρο τόσο οργανικά συνδεδεμένο με την Τεχεράνη όσο ο Λίβανος.

Παρά τα πρόσθετα στοιχεία από αραβόφωνα μέσα, παραμένουν ανοικτά βασικά σημεία που χρειάζονται ανεξάρτητη επιβεβαίωση: αν υπάρχει ιρανική επίσημη αναγνώριση της ταυτότητας και της θέσης του, ποιο είναι το ακριβές οργανόγραμμα του «φακέλου Λίβανος» μέσα στη Δύναμη Κουντς, και ποιος αναλαμβάνει τη διαδοχή σε μια θέση που οι ίδιες πηγές περιγράφουν ως κομβική για τη ροή υποστήριξης προς τη Χεζμπολάχ.