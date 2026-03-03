Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι δέχτηκαν περισσότερες από 1.000 επιθέσεις που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, αριθμός που ξεπερνά το συνολικό πλήθος των επιθέσεων που υπέστησαν όλες οι άλλες χώρες του Κόλπου μαζί.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα ΗΑΕ δεν έχουν λάβει απόφαση να αλλάξουν την αμυντική τους στάση κατά τη διάρκεια των ιρανικών επιθέσεων, προσθέτοντας ότι η χώρα διατηρεί το «δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της».

Τα ΗΑΕ σημείωσαν επίσης ότι δεν έχουν συμμετάσχει στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν ούτε έχουν επιτρέψει τη χρήση της επικράτειας, των χωρικών υδάτων ή του εναέριου χώρου τους σε οποιαδήποτε επίθεση.