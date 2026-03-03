Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διέταξε το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», τα αεροσκάφη του και τη φρεγάτα που το συνοδεύει να σαλπάρουν για τη Μεσόγειο, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη σε ομιλία του προς τον λαό.

«Αντιμέτωπος με αυτή την ασταθή κατάσταση και τις αβεβαιότητες των επόμενων ημερών, διέταξα το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ, τα αεροσκάφη του και τη φρεγάτα που το συνοδεύει να σαλπάρουν για τη Μεσόγειο», δήλωσε.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι λόγω της κατάστασης, η Γαλλία θα στείλει αμυντικά συστήματα στην Κύπρο.

Μετά το πλήγμα κατά βρετανικής βάσης στην Κύπρο, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την αποστολή «πρόσθετων μέσων αντιαεροπορικής άμυνας» καθώς και της φρεγάτας «Languedoc», η οποία «θα φτάσει ανοικτά της Κύπρου απόψε», όπως γνωστοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Διασφαλίζουμε παράλληλα στενό συντονισμό με τους συμμάχους μας, τους Ευρωπαίους εταίρους μας, πρωτίστως με τους Έλληνες φίλους μας, ώστε αυτή η προσπάθεια στην ανατολική Μεσόγειο να ενισχυθεί από τα πρόθυμα κράτη», πρόσθεσε.