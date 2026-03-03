Η γονατιά που έριξε ο Αντόνιο Ρούντιγκερ σε παίκτη της Χετάφε, στο ματς στο οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ήττα-σοκ, έχει ως συνέπεια να δέχεται έντονη κριτική για ακόμη μία φορά και ειδικά από τη Bild.

Αρκετές φορές ο διεθνής Γερμανός κεντρικός αμυντικός έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της συμπεριφοράς του μέσα στο γήπεδο και το ίδιο συνέβη και στον αγώνα της Ρεάλ με τη Χετάφε.

Εκεί, στο 26ο λεπτό, ο Ρούντιγκερ έτρεξε προς το μέρος του Ντιέγκο Ρίκο που βρέθηκε στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Γκιουλέρ και του έριξε γονατιά, με τον διαιτητή να μη δείχνει ούτε καν την κίτρινη κάρτα προς έκπληξη όλων.

Δεν ήταν έκπληξη, όμως, η συμπεριφορά του Γερμανού αμυντικού, με τη Bild να τα βάζει μαζί του, γράφοντας: «Αυτό δεν ήταν απλώς ένα σκληρό φάουλ, ήταν επίθεση. Και δείχνει για άλλη μια φορά ότι ο Ρούντιγκερ δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του σε κρίσιμες στιγμές. Γι’ αυτό δεν πρέπει να αγωνιστεί στο Μουντιάλ.

Τέτοιες επαναλαμβανόμενες πράξεις, που παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες του αθλήματος, είναι απαράδεκτες. Δεν τον χρειαζόμαστε, καθώς διαθέτουμε μια ισχυρή άμυνα με τους Σλότερμπεκ και Τα. Αυτοί που δεν αλλάζουν πρέπει να μένουν σπίτι τους».