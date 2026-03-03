Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τη στήριξη που παρέχει η Γαλλία στην Κύπρο.

Η ανάρτηση αναφέρει τα εξής:

«Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την έμπρακτη υποστήριξη που εκτιμάται βαθύτατα και την οποία προσφέρει η Γαλλία στην Κύπρο.

Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με σταθερή και διαρκή στρατηγική συνεργασία. Σε αυτή την περίοδο κρίσης, αυτή η σύμπραξη εκδηλώνεται με στενή συνεργασία και ενεργή αλληλεγγύη μεταξύ Κύπρου, Γαλλίας και Ελλάδας».