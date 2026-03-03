Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τη στήριξη που παρέχει η Γαλλία στην Κύπρο.
Η ανάρτηση αναφέρει τα εξής:
«Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την έμπρακτη υποστήριξη που εκτιμάται βαθύτατα και την οποία προσφέρει η Γαλλία στην Κύπρο.
Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με σταθερή και διαρκή στρατηγική συνεργασία. Σε αυτή την περίοδο κρίσης, αυτή η σύμπραξη εκδηλώνεται με στενή συνεργασία και ενεργή αλληλεγγύη μεταξύ Κύπρου, Γαλλίας και Ελλάδας».
Je remercie chaleureusement le Président Emmanuel Macron @EmmanuelMacron pour le soutien concret et profondément apprécié apporté par la France à Chypre.— NikosChristodoulides (@Christodulides) March 3, 2026
La Chypre et la France sont liées par un partenariat stratégique solide et durable. En ces temps de crise, ce partenariat se… pic.twitter.com/i0dhbS5uc8