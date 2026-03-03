Το Κατάρ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι εκτοξεύτηκαν δύο ιρανικοί πύραυλοι εναντίον του εμιράτου, με τον έναν να πλήττει την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ, κατά την τέταρτη ημέρα της σύγκρουσης που ξέσπασε λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

According to a release from Qatar‘s ministry of defense, the US’ Al Udeid Air Base was targeted with ballistic missiles in the most recent wave of Iranian strikes on their gulf neighbors. Two missiles were fired, with one being intercepted. No casualties were reported after the… pic.twitter.com/htIzvB7N8y — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν με επιτυχία έναν από τους πυραύλους, ενώ ο δεύτερος έπληξε τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, χωρίς να προκαλέσει θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του εμιράτου.

#Qatar’s Ministry of Defence said on Wednesday that two Iranian‑launched ballistic missiles targeted the country, with its air‑defence systems successfully intercepting one before it reached Qatari territory and the other impacting Al‑Udeid Airbase without causing any casualties.… pic.twitter.com/Slbb2FzkyF — Doha News (@dohanews) March 3, 2026

Νωρίτερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δύο πυρήνες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν.