Το Κατάρ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι εκτοξεύτηκαν δύο ιρανικοί πύραυλοι εναντίον του εμιράτου, με τον έναν να πλήττει την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ, κατά την τέταρτη ημέρα της σύγκρουσης που ξέσπασε λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν με επιτυχία έναν από τους πυραύλους, ενώ ο δεύτερος έπληξε τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, χωρίς να προκαλέσει θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του εμιράτου.

Νωρίτερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δύο πυρήνες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν.