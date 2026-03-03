Στις 4 Μαρτίου 2010 η Ελλάδα ζει μία από τις πιο σουρεαλιστικές ημέρες της πρόσφατης ιστορίας της: η χώρα μετρά αντίστροφα για τα πρώτα σκληρά μνημονιακά μέτρα, αλλά τα μέσα ενημέρωσης και η κοινή γνώμη δείχνουν να ασχολούνται πρωτίστως με το γεγονός ότι μία μέρα πριν κυκλοφόρησε στα περίπτερα το πρώτο ερωτικό DVD με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Αλεξανδράτου.

Το DVD διακινείται στα περίπτερα όλης της χώρας από την εταιρεία Sirina με τίτλο «Τζούλια Αλεξανδράτου – Το Απαγορευμένο» και είναι η πρώτη φορά που μια celebrity πρώτης γραμμής στην Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε επαγγελματική ταινία ερωτικού περιεχομένου.

Συμπρωταγωνιστής της είναι ο Γάλλος πορνοστάρ Ίαν Σκοτ και η κυκλοφορία του τίτλου προκαλεί αμέσως τεράστιο θόρυβο. Μέσα σε λίγες ώρες, το DVD γίνεται πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, στα πρωινάδικα και στις βραδινές εκπομπές, ενώ η εμπορική του απήχηση εμφανίζεται εντυπωσιακή για τα ελληνικά δεδομένα. Η χρονική σύμπτωση με την ανακοίνωση των νέων οικονομικών μέτρων δίνει από την πρώτη στιγμή χώρο σε σενάρια περί επικοινωνιακού αντιπερισπασμού.

Η ίδια η Αλεξανδράτου υποστηρίζει δημοσίως ότι πρόκειται για υλικό από προσωπικές στιγμές, ένα «sex tape» που κυκλοφόρησε χωρίς τη συναίνεσή της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα κινηθεί νομικά. Η εκδοχή αυτή αμφισβητείται γρήγορα, όταν ο Δημήτρης Σειρηνάκης εμφανίζει ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα με το οποίο η πρωταγωνίστρια είχε αμειφθεί για τη συμμετοχή της. Η αποκάλυψη πυροδοτεί νέο κύκλο αντιδράσεων και μεταφέρει τη συζήτηση από το τηλεοπτικό κουτσομπολιό στα όρια της δημόσιας υποκρισίας, της εμπορευματοποίησης και της σχέσης ανάμεσα στη showbiz και την ειλικρίνεια.

Η υπόθεση αποκτά και θεσμική διάσταση, καθώς οι αντιφατικές δηλώσεις για το αν υπήρξε αμοιβή ή όχι κινητοποιούν ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το ΣΔΟΕ ανοίγει φάκελο, η υπόθεση οδηγείται στη Δικαιοσύνη και το «ροζ» σκάνδαλο αποκτά οικονομικό και φορολογικό βάρος. Έτσι, ένα προϊόν μαζικής περιέργειας μετατρέπεται σε υπόθεση με δικαστική προέκταση και παραμένει για χρόνια σημείο αναφοράς της εγχώριας ποπ κουλτούρας.

Μέσα στο κλίμα της αρχής των μνημονίων, η κυκλοφορία του DVD λειτουργεί σαν στιγμιότυπο μιας κοινωνίας σε νευρική ένταση. Από τη μία πλευρά καταγράφεται η έκρηξη ενδιαφέροντος για ένα θέμα καθαρά τηλεοπτικό, από την άλλη, αποτυπώνεται η ανάγκη του δημόσιου λόγου να μετατεθεί η προσοχή σε ένα εύκολο, θορυβώδες θέαμα, την ώρα που η χώρα μπαίνει στην πιο σκληρή φάση της οικονομικής κρίσης.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1493: Ο Κολόμβος φτάνει στη Λισαβόνα, στην επιστροφή από το πρώτο του υπερατλαντικό ταξίδι, αφού κακοκαιρία τον έχει αναγκάσει να καταπλεύσει στην Πορτογαλία πριν συνεχίσει για την Ισπανία. Το ταξίδι αυτό δεν τον οδήγησε στην Ασία, όπως πίστευε ο ίδιος, αλλά στην Καραϊβική και άνοιξε τον δρόμο για την ευρωπαϊκή αποικιακή επέκταση στην αμερικανική ήπειρο.

1789: Συγκαλείται στη Νέα Υόρκη το πρώτο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο του νέου Συντάγματος. Παρότι χρειάστηκε λίγος χρόνος ακόμη για να υπάρξει απαρτία και να αρχίσει πλήρως το έργο του, η 4η Μαρτίου σηματοδότησε την έναρξη της λειτουργίας του νέου ομοσπονδιακού πολιτεύματος.

1813: Ο Κύριλλος ΣΤ΄ εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, διαδεχόμενος τον Ιερεμία Δ΄. Η εκλογή του έχει ιδιαίτερο βάρος για τον ορθόδοξο ελληνισμό, καθώς συνδέθηκε με εκπαιδευτικές και εκκλησιαστικές πρωτοβουλίες, ενώ ο ίδιος θα περάσει αργότερα στη μνήμη και ως ιερομάρτυρας των πρώτων χρόνων της Επανάστασης.

1827: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης αποκρούει στο Κερατσίνι επίθεση των δυνάμεων του Κιουταχή, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του στην ύστερη φάση της Επανάστασης. Η σύγκρουση εντασσόταν στην προσπάθεια να ανακουφιστούν οι πολιορκημένοι της Ακρόπολης και ανέδειξε ξανά την ικανότητά του να φθείρει πολύ ισχυρότερες οθωμανικές δυνάμεις.

1848: Ο βασιλιάς Κάρολος Αλβέρτος της Σαρδηνίας παραχωρεί το Στατούτο Αλμπερτίνο, ένα από τα σημαντικότερα συνταγματικά κείμενα της ιταλικής ιστορίας. Το κείμενο αυτό έγινε αργότερα το σύνταγμα του ενωμένου ιταλικού κράτους και παρέμεινε σε ισχύ έως το 1948.

1877: Ο γερμανοαμερικανός μηχανικός Εμίλ Μπέρλινερ εφευρίσκει το μικρόφωνο.

1910: Καθελκύεται το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ» στο Λιβόρνο της Ιταλίας.

1912: Οι σουφραζέτες πραγματοποιούν πορεία στους δρόμους του Λονδίνου και σπάνε κάθε παράθυρο που βρίσκουν μπροστά τους, επειδή η αγγλική κυβέρνηση δεν τους χορηγεί δικαίωμα ψήφου.

1913: Ξεκινά, με το σημερινό ημερολόγιο, η τελική φάση της μάχης του Μπιζανίου, της μεγάλης ελληνικής επιχείρησης που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Ο Ελληνικός Στρατός έσπασε την ισχυρή οθωμανική οχύρωση γύρω από την πόλη και η επιτυχία αυτή σφράγισε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές νίκες του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου.

1937: Αρχίζει στην Ελλάδα η εφαρμογή του θεσμού Κοινωνικής Ασφάλισης.

1944: Αρχίζει στην Κοκκινιά ο πολυήμερος κύκλος συγκρούσεων που έμεινε γνωστός ως Μάχη της Κοκκινιάς, με γερμανικές δυνάμεις, χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες να επιχειρούν να κάμψουν ένα από τα ισχυρότερα προπύργια της Αντίστασης στον Πειραιά. Η μαζική συμμετοχή των κατοίκων και η δράση του ΕΛΑΣ έδωσαν στη σύγκρουση χαρακτήρα λαϊκής άμυνας και την κατέστησαν σημείο αναφοράς στη μνήμη της Κατοχής.

1966: Δημοσιεύεται στον βρετανικό Τύπο η περίφημη δήλωση του Τζον Λένον ότι οι Beatles είναι «πιο δημοφιλείς και από τον Χριστό». Η φράση δεν προκάλεσε αμέσως θύελλα στη Βρετανία, αλλά όταν ανακυκλώθηκε στις ΗΠΑ εξελίχθηκε σε μεγάλη πολιτισμική σύγκρουση, με μποϊκοτάζ, καύσεις δίσκων και έντονες αντιδράσεις από θρησκευτικούς κύκλους.

1997: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, απαγορεύει τις έρευνες για την κλωνοποίηση ανθρώπου.

2016: Ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης, γιος του Σάββα Θεοδωρίδη, αναλαμβάνει γενικός γραμματέας της UEFA.

Γεννήσεις

1678 – Αντόνιο Βιβάλντι (4 Μαρτίου 1678 – 28 Ιουλίου 1741), Ιταλός, συνθέτης και βιολονίστας, από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της μπαρόκ μουσικής. Έμεινε διαχρονικά ταυτισμένος με τις «Τέσσερις εποχές», έργο-σύμβολο της κλασικής μουσικής που ακούγεται σταθερά και στην Ελλάδα, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του κοντσέρτου και ιδιαίτερα της γραφής για βιολί. Η επιρροή του υπήρξε τεράστια σε μεταγενέστερους συνθέτες, με πρώτο ανάμεσά τους τον Μπαχ.

1851 – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (4 Μαρτίου 1851 – 3 Ιανουαρίου 1911), Έλληνας, συγγραφέας, από τους πιο εμβληματικούς κλασικούς της νεοελληνικής λογοτεχνίας και κορυφαίος τεχνίτης του διηγήματος. Με έργα όπως «Η Φόνισσα» και «Όνειρο στο κύμα» έδωσε μοναδική λογοτεχνική μορφή στην ελληνική επαρχία, στη θρησκευτικότητα, στη φτώχεια και στην ανθρώπινη εσωτερικότητα. Η γλώσσα και η αφηγηματική του δύναμη τον έχουν καθιερώσει ως σταθερό σημείο αναφοράς των ελληνικών γραμμάτων.

1904 – Ηλίας Βενέζης (4 Μαρτίου 1904 – 3 Αυγούστου 1973), Έλληνας, συγγραφέας, από τις καθοριστικές φωνές της νεοελληνικής πεζογραφίας και κεντρικός εκπρόσωπος της «Γενιάς του ’30». Το έργο του συνδέθηκε βαθιά με τη μνήμη της Μικρασιατικής Καταστροφής, της αιχμαλωσίας και της προσφυγιάς, κυρίως μέσα από το «Το νούμερο 31328» και την «Αιολική Γη». Η γραφή του έδωσε λογοτεχνική μορφή στο τραύμα του ξεριζωμού και παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς στην ελληνική εκπαίδευση και δημόσια μνήμη.

1968 – Κυριάκος Μητσοτάκης (4 Μαρτίου 1968 – –), Έλληνας, πολιτικός, εν ενεργεία πρωθυπουργός της Ελλάδας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εκλέχθηκε πρόεδρος του κόμματος το 2016 και πρωθυπουργός το 2019, ενώ επανεξελέγη στην πρωθυπουργία το 2023. Αποτελεί κεντρικό πρόσωπο της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής σκηνής, με άμεση επικαιρική αναγνωρισιμότητα και καθοριστικό ρόλο στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Θάνατοι

2006 – Μαρία Πλυτά (26 Νοεμβρίου 1915 – 4 Μαρτίου 2006), Ελληνίδα, σκηνοθέτρια, σεναριογράφος και δημοσιογράφος, από τις σημαντικές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτρια στην Ελλάδα. Δούλεψε σε μια ανδροκρατούμενη εποχή και άφησε σταθερό αποτύπωμα με ταινίες όπως «Τα αρραβωνιάσματα», «Ο βαφτιστικός» και «Ο λουστράκος». Η παρουσία της θεωρείται κομβική για την ιστορία των γυναικών δημιουργών στη «χρυσή» περίοδο του ελληνικού σινεμά.

2008 – Έλενα Ναθαναήλ (19 Ιανουαρίου 1947 – 4 Μαρτίου 2008), Ελληνίδα, ηθοποιός, από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ξεχώρισε από πολύ νέα ηλικία και ταυτίστηκε με τη λαμπερή εικόνα του ελληνικού σινεμά των δεκαετιών του ’60 και του ’70, με ταινίες όπως «Κάτι να καίει», «Επιχείρησις Απόλλων» και «Ραντεβού με μια άγνωστη». Η ομορφιά, η άνεση και η οικειότητά της την κράτησαν ζωντανή στη λαϊκή μνήμη για δεκαετίες.

2019 – Λουκ Πέρι (11 Οκτωβρίου 1966 – 4 Μαρτίου 2019), Αμερικανός, ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Ντίλαν ΜακΚέι στη σειρά «Beverly Hills, 90210» και εξελίχθηκε σε σύμβολο της ποπ κουλτούρας των ’90s. Για μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών υπήρξε από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά πρόσωπα της εποχής, ενώ αργότερα γνώρισε νέα επιτυχία με το «Riverdale». Ο πρόωρος θάνατός του από εγκεφαλικό προκάλεσε διεθνή συγκίνηση.

Γεράσιμος, Γερασιμούλα

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για την Λοίμωξη των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων

Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας