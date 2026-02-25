Σαν σήμερα, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, ανακοινώθηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Η ανακοίνωση εκείνη αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης μιας περιόδου που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιλαμβανόταν την υγεία, την καθημερινότητα και την ίδια την έννοια της πρόληψης.

Η ανακοίνωση που άλλαξε την καθημερινότητα

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε τον ρόλο του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό. Σύμφωνα με την ενημέρωση, επρόκειτο για γυναίκα 38 ετών που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ιταλία, ενώ νοσηλευόταν σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο. Παράλληλα, οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα ιχνηλάτηση επαφών και απομόνωση στενών επαφών, όπως προέβλεπε το πρωτόκολλο.

Ποια ήταν η «ασθενής μηδέν»

Η γυναίκα που έμεινε στη δημόσια μνήμη ως «ασθενής μηδέν» ήταν μια 38χρονη από τη Θεσσαλονίκη, επιχειρηματίας και δραστήρια στον χώρο της μόδας, η οποία είχε ταξιδέψει στο Μιλάνο για επαγγελματικούς λόγους και επέστρεψε αεροπορικώς στην Ελλάδα. Αργότερα μίλησε και η ίδια δημόσια για εκείνες τις ώρες, περιγράφοντας την αβεβαιότητα και το σοκ της πρώτης διάγνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «ασθενής μηδέν» χρησιμοποιήθηκε κυρίως δημοσιογραφικά. Στην πράξη, περιγράφει το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό και όχι κατ’ ανάγκη τον πρώτο άνθρωπο που μολύνθηκε στη χώρα.

Από το πρώτο κρούσμα στα πρώτα μέτρα

Η επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος ενεργοποίησε αμέσως έναν μηχανισμό επιτήρησης και πρόληψης. Ήδη από τις πρώτες ώρες υπήρξαν αποφάσεις για προληπτικά κλεισίματα σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα σε λίγες ημέρες η χώρα πέρασε σε σαφώς αυστηρότερα μέτρα.

Στις 10 Μαρτίου 2020 η Ελλάδα προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας σχολείων, πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών δομών για περιορισμό της διασποράς. Λίγες ημέρες αργότερα, από τις 23 Μαρτίου, τέθηκαν σε ισχύ οι αυστηροί περιορισμοί μετακίνησης σε εθνικό επίπεδο, στο πρώτο καθολικό lockdown της πανδημικής περιόδου.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1815: Ο Ναπολέων Α΄ δραπετεύει από την Έλβα και επιστρέφει στη Γαλλία, ανοίγοντας το τελευταίο και πιο δραματικό κεφάλαιο της πολιτικής και στρατιωτικής του πορείας. Η επιστροφή του οδηγεί στην περίοδο των «Εκατό Ημερών», που θα κλείσει λίγους μήνες αργότερα με την ήττα στο Βατερλώ.

1822: Περίπου 2.000 Οθωμανοί λεηλατούν και πυρπολούν τη Χαλανδρίτσα στην Αχαΐα, μέσα στη δίνη της Ελληνικής Επανάστασης. Το γεγονός εντάσσεται στις σκληρές επιχειρήσεις αντιποίνων και καταστολής στην Πελοπόννησο, που πλήττουν άμαχο πληθυσμό και οικισμούς.

1910: Ιδρύεται το Εργατικό Κέντρο Αθήνας από τέσσερα σωματεία, των ραφτάδων, των μαρμαρογλυπτών, των λατόμων και των τυπογράφων. Η ίδρυσή του αποτελεί σημαντικό σταθμό για την οργάνωση του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα και τη συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων στην πρωτεύουσα.

1914: Καθελκύεται στο Μπέλφαστ ο Βρεταννικός, αδελφό πλοίο του «Τιτανικού» και ένα από τα μεγαλύτερα υπερωκεάνια της εποχής. Το πλοίο θα αποκτήσει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς θα βυθιστεί το 1916 κοντά στην Κέα, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

1936: Εκδηλώνεται στην Ιαπωνία το αποτυχημένο πραξικόπημα της 26ης Φεβρουαρίου από νεαρούς αξιωματικούς, που επιδιώκουν βίαιη πολιτική ανατροπή στο Τόκιο. Παρότι καταστέλλεται, το γεγονός επιταχύνει την ενίσχυση του στρατιωτικού παράγοντα στην ιαπωνική πολιτική ζωή.

1968: Ιδρύεται το ΠΑΚ (Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα) από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ως αντιδικτατορική οργάνωση της εξορίας, με κεντρικό πυρήνα στη Στοκχόλμη. Το κίνημα αποκτά ρόλο στην αντίσταση κατά της χούντας και συνδέεται πολιτικά με τις μετέπειτα εξελίξεις της μεταπολίτευσης.

1969: Πραγματοποιείται η πρώτη προβολή της ταινίας «Ζ» του Κώστα Γαβρά, βασισμένης στο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού. Η ταινία, με επίκεντρο τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και τους μηχανισμούς συγκάλυψης, γίνεται διεθνές πολιτικό και κινηματογραφικό ορόσημο.

1986: Πεθαίνει η Αμαλία Φλέμιγκ, γιατρός, αντιδικτατορική αγωνίστρια και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πέρα από τη σχέση της με τον Αλεξάντερ Φλέμιγκ, άφησε ισχυρό πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα στην Ελλάδα με τη δημόσια δράση της.

1993: Έκρηξη φορτηγού‑βόμβας στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας Υόρκης σκοτώνει έξι ανθρώπους και τραυματίζει πάνω από 1.000, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο υπόγειο τμήμα των δίδυμων πύργων. Η επίθεση θεωρείται κομβικό προειδοποιητικό χτύπημα της ισλαμιστικής τρομοκρατίας στις ΗΠΑ, χρόνια πριν από την 11η Σεπτεμβρίου.

1995: Καταρρέει η βρετανική επενδυτική τράπεζα Barings, έπειτα από τεράστιες ζημιές από συναλλαγές παραγώγων του χρηματιστή Νικ Λίσον στη Σιγκαπούρη. Η υπόθεση γίνεται παγκόσμιο παράδειγμα αποτυχίας εσωτερικού ελέγχου και χρηματοοικονομικού ρίσκου.

2004: Σκοτώνεται σε αεροπορικό δυστύχημα κοντά στο Μόσταρ ο πρόεδρος της τότε ΠΓΔΜ, σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, Μπόρις Τραϊκόφσκι. Ο θάνατός του προκαλεί πολιτικό σοκ στα Βαλκάνια, καθώς επρόκειτο για κεντρική φυσιογνωμία της μεταπολεμικής σταθεροποίησης της χώρας.

2014: Ανακοινώνεται η ίδρυση του κόμματος «Το Ποτάμι» από τον Σταύρο Θεοδωράκη. Η εμφάνισή του καταγράφει την αναζήτηση νέων πολιτικών σχημάτων στην Ελλάδα της κρίσης και επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση εκείνης της περιόδου.

2022: Την τρίτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι ελληνικές αρχές ανακοινώνουν τον θάνατο ομογενών στην περιοχή της Μαριούπολης, στα χωριά Σαρτανά και Μπουγάς, από βομβαρδισμούς. Το γεγονός φέρνει τον πόλεμο στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος με άμεσο και τραγικό τρόπο.

Γεννήσεις

1802 – Βικτόρ Ουγκώ (26 Φεβρουαρίου 1802 – 22 Μαΐου 1885), Γάλλος, συγγραφέας, από τις κορυφαίες μορφές του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού και εμβληματικό όνομα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Με τα «Οι Άθλιοι» και «Η Παναγία των Παρισίων» έφτιαξε ιστορίες που έγιναν παγκόσμια σύμβολα για τη φτώχεια, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με αμέτρητες μεταφορές σε θέατρο και κινηματογράφο. Υπήρξε ενεργός δημόσιος διανοούμενος, με έντονη πολιτική παρουσία και μακρά περίοδο εξορίας.

1829 – Λίβαϊ Στρως (26 Φεβρουαρίου 1829 – 26 Σεπτεμβρίου 1902), Γερμανοαμερικανός, επιχειρηματίας, δημιουργός των τζιν Levi’s και από τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη βιομηχανία ένδυσης. Με τον ράφτη Jacob Davis κατοχύρωσε το 1873 την ιδέα των μεταλλικών πριτσινιών σε ανθεκτικά παντελόνια εργασίας, κάτι που εξελίχθηκε στα κλασικά τζιν. Το προϊόν πέρασε από τα ορυχεία και την εργασία στη νεανική κουλτούρα, τη μόδα και την παγκόσμια μαζική αγορά.

1884 – Κώστας Βάρναλης (14 Φεβρουαρίου 1884 – 16 Δεκεμβρίου 1974), Έλληνας, ποιητής, πεζογράφος, κριτικός και μεταφραστής, από τις σημαντικότερες μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας με ισχυρό κοινωνικό και πολιτικό βλέμμα. Έργα όπως «Το φως που καίει» και «Η αληθινή απολογία του Σωκράτη» έγιναν σημεία αναφοράς για τη σάτιρα και την κοινωνική κριτική του. Η γραφή του συνδέθηκε με τον κοινωνικό ρεαλισμό και παραμένει διαβασμένη και διδαγμένη για τη γλώσσα και τη στάση της.

1932 – Τζόνι Κας (26 Φεβρουαρίου 1932 – 12 Σεπτεμβρίου 2003), Αμερικανός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της country και του ροκ, γνωστός ως «Man in Black». Με τραγούδια όπως το «Ring of Fire» («Δαχτυλίδι της φωτιάς») και το «I Walk the Line» («Περπατώ στη γραμμή») καθιέρωσε ύφος που ενώνει folk αφήγηση, ρυθμό και σκοτεινή ευαισθησία. Οι εμφανίσεις του σε φυλακές, όπως το Folsom, έγιναν μέρος του μύθου του και κράτησαν το έργο του ζωντανό σε πολλές γενιές.

1938 – Ευαγόρας Παλληκαρίδης (26 Φεβρουαρίου 1938 – 14 Μαρτίου 1957), Κύπριος, αγωνιστής της ΕΟΚΑ, σύμβολο του αντιαποικιακού αγώνα με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για τον Ελληνισμό. Συλλαμβάνεται από τις Βρετανικές αρχές, καταδικάζεται σε θάνατο και απαγχονίζεται στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας σε ηλικία 19 ετών, γεγονός που τον καθιερώνει ως μορφή αυτοθυσίας. Παράλληλα έμεινε στη μνήμη και ως νεαρός ποιητής, με στίχους που συνδέθηκαν με την εποχή και το κλίμα του Αγώνα.

Θάνατοι

1883 – Αλέξανδρος Κουμουνδούρος (4 Φεβρουαρίου 1815 – 26 Φεβρουαρίου 1883), Έλληνας, πολιτικός και νομικός, από τους πιο καθοριστικούς πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής του 19ου αιώνα. Διετέλεσε δέκα φορές πρωθυπουργός, για συνολικό διάστημα σχεδόν 7,5 ετών, σε μια περίοδο όπου χτίζονται θεσμοί, ισορροπίες και κυβερνητικές πρακτικές του νεοελληνικού κράτους. Η πορεία του ταυτίστηκε με τις μεγάλες διακυμάνσεις της εποχής και με την προσπάθεια σταθεροποίησης της κοινοβουλευτικής ζωής.

1986 – Αμαλία Φλέμινγκ (28 Ιουνίου 1912 – 26 Φεβρουαρίου 1986), Ελληνίδα, ιατρός και πολιτικός, με έντονη αντιδικτατορική και ανθρωπιστική δράση. Εργάστηκε στο Λονδίνο δίπλα στον Αλεξάντερ Φλέμινγκ και αργότερα ανέλαβε διευθυντική θέση στον «Ευαγγελισμό». Στη Χούντα συνελήφθη το 1971, βασανίστηκε, καταδικάστηκε και στη συνέχεια απελάθηκε με αφαίρεση ιθαγένειας, ενώ μετά τη Μεταπολίτευση εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και συνδέθηκε με δράσεις υπέρ ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2020 – Κώστας Βουτσάς (31 Δεκεμβρίου 1931 – 26 Φεβρουαρίου 2020), Έλληνας, ηθοποιός, από τις πιο αγαπημένες φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, με καριέρα περίπου επτά δεκαετιών. Ταυτίστηκε με κλασικές κωμωδίες που παίζονται διαρκώς, όπως «Νόμος 4000», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η Αλίκη στο ναυτικό», ενώ έμεινε ενεργός μέχρι το τέλος, εμφανιζόμενος και στη σκηνή λίγο πριν από τον θάνατό του. Τιμήθηκε και με ειδική διάκριση ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (1984).

2025 – Μανώλης Λιδάκης (28 Φεβρουαρίου 1960 – 26 Φεβρουαρίου 2025), Έλληνας, τραγουδιστής έντεχνου και λαϊκού, από τις χαρακτηριστικές φωνές που σημάδεψαν τη δισκογραφία από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Έγινε ευρύτερα γνωστός το 1982 μέσα από την εκπομπή «Να η Ευκαιρία» και καθιερώθηκε με δίσκους όπως το «Ούτε Που Ρώτησα», χτίζοντας πορεία με μεγάλες συνεργασίες και έντονη σκηνική παρουσία. Πέθανε στην Κρήτη, δύο ημέρες πριν κλείσει τα 65.

Θεόκλητος, Θεοκλήτη, Πορφύριος, Πορφυρία, Φωτεινός, Φωτεινή