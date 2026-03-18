Το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν εννέα μαθητές σε δύο νηπιαγωγεία του Δήμου Θέρμης κατά το περασμένο έτος ανήλθε συνολικά στο ποσό των 7.000 ευρώ. Οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν από τις κάμερες ασφαλείας των σχολείων μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και οι σχετικές δικογραφίες διαβιβάζονται ήδη στις δικαστικές αρχές.



Η πρώτη περίπτωση αφορούσε βανδαλισμούς ύψους 4.400 ευρώ στο 7ο Νηπιαγωγείο Θέρμης στο Τριάδι το καλοκαίρι του 2025 από τέσσερις μαθητές, ενώ η δεύτερη αφορούσε ζημιές 2.500 ευρώ στο Νηπιαγωγείο Σουρωτής το φθινόπωρο του ίδιου έτους από άλλους πέντε μαθητές.



Ο Δήμος προχώρησε άμεσα στην επιδιόρθωση των καταστροφών, ωστόσο ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Στέλιος Αποστόλου, κάλεσε τους γονείς των εμπλεκόμενων παιδιών σε συνάντηση, ζητώντας τους να καλύψουν το κόστος εξ ιδίων, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκηση ένδικων μέσων για την είσπραξη των χρημάτων.

Οι γονείς αποδέχθηκαν το αίτημα και κατέβαλαν ήδη ολόκληρο το ποσό στο ταμείο του Δήμου. Σε δήλωσή του, ο κ. Αποστόλου εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι μαθητές στρέφονται κατά του ίδιου τους του σχολείου, τονίζοντας ότι η επαφή με τις οικογένειες έγινε πρωτίστως για παιδαγωγικούς λόγους ώστε να διερευνηθούν τα αίτια αυτών των πράξεων.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Δήμος παραμένει προσηλωμένος σε θεσμούς διαμεσολάβησης εντός της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση των βίαιων συμπεριφορών τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Voria.gr