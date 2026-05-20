Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν «πολύ γρήγορα», επαναλαμβάνοντας ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Μιλώντας στο ετήσιο πικνίκ του Κογκρέσου, που πραγματοποιήθηκε στο νότιο γρασίδι του Λευκού Οίκου την Τρίτη, ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι η Τεχεράνη «επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία».

Όπως ανέφερε, «θα συμβεί και θα συμβεί γρήγορα», προσθέτοντας ότι «θα δείτε τις τιμές του πετρελαίου να καταρρέουν, θα μειωθούν σημαντικά».

Η δήλωση του έρχεται μετά τις αναφορές νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «ικετεύει» για συμφωνία, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι είχε φτάσει μόλις μία ώρα πριν από την έγκριση νέων πληγμάτων κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ακύρωσε τις επιθέσεις έπειτα από αίτημα συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, ώστε να συνεχιστούν οι «σοβαρές διαπραγματεύσεις».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζουν μια «πλήρη επίθεση» σε περίπτωση που το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία.