Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της και πρώτου μετά το 2004 πανηγυρίζει η Άρσεναλ, μία αγωνιστική πριν το τέλος της Premier League, μετά το 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μπόρνμουθ εκτός έδρας.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν στο -5 από τους «κανονιέρηδες» και ήθελε μόνο νίκη στην έδρα της Μπόρνμουθ για να βρεθεί στο -2 και να πάει στην τελευταία αγωνιστική έχοντας ελπίδες για κατάκτηση του τίτλου. Όλα, όμως, κρίθηκαν από απόψε (19/5).

Η Σίτι έμεινε πίσω στο σκορ στο 39ο λεπτό καθώς ο Κρουπί με ωραίο πλασέ νίκησε τον Ντοναρούμα για το 1-0 και στο 62′ λίγο έλειψε να δεχθεί και δεύτερο γκολ καθώς ο Ράγιαν με σουτ από κοντά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.

Η ομάδα του Μάντσεστερ προσπαθούσε να βρει τον τρόπο για να ισοφαρίσει ώστε να κυνηγήσει στη συνέχεια τη νίκη, ο χρόνος όμως κυλούσε και δεν τα κατάφερνε, μέχρι που ήρθε το 95ο λεπτό. Σε εκείνο το χρονικό σημείο ο Χάαλαντ, μετά το δοκάρι του Ρόδρι, έκανε το 1-1, ήταν όμως αργά.

Η ισοπαλία έβαλε οριστικά τέλος στις ελπίδες της Μάντσεστερ Σίτι για κατάκτηση του τίτλου και έστεψε πρωταθλήτρια, έπειτα από αναμονή 22 χρόνων, την Άρσεναλ, η οποία στις 30 Μαΐου θα διεκδικήσει και το Champions League αντιμετωπίζοντας την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό της Βουδαπέστης.