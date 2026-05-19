Λίγα μόλις 24ωρα πριν από το τζάμπολ του EuroLeague Final Four Athens 2026, η ελληνική πρωτεύουσα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός, σε μια διοργάνωση που ξεπερνά τα στενά αθλητικά όρια και αναδεικνύεται σε γιορτή συμμετοχής, ισότητας και συμπερίληψης.

Από την πρώτη στιγμή, η Οργανωτική Επιτροπή έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την έννοια της καθολικής συμμετοχής, διαμορφώνοντας ένα Final Four σε μια εμπειρία ανοικτή προς όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Το μήνυμα αυτό αποτυπώνεται έμπρακτα μέσα από τις δράσεις που θα φιλοξενηθούν στη Fan Zone στο Ζάππειο, όπου το μπάσκετ λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για ανθρώπους κάθε ηλικίας και δυνατοτήτων, αναδεικνύοντας ότι στον αθλητισμό, και κατ’ επέκταση στην κοινωνία, υπάρχει χώρος για όλους.

Έμφαση στους βετεράνους αθλητές

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δημήτρης Φραγκάκης, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης», Χρήστο Λιαράκο, και τον Γενικό Γραμματέα Σάββα Ανεστιάδη. Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε η ένταξη των βετεράνων αθλητών στο πρόγραμμα δράσεων της Fan Zone.

Ο κ. Φραγκάκης υπογράμμισε τη σημασία του εργασιακού αθλητισμού, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα από τα πιο υγιή κύτταρα του ελληνικού μπάσκετ. Όπως είπε: «Ο εργασιακός αθλητισμός αποτελεί ένα από τα πιο υγιή κύτταρα του ελληνικού μπάσκετ. Το ΕΚΑ Μπάσκετ “Νίκος Γκάλης”, με τη μακρά του πορεία και τη σημαντική κοινωνική του προσφορά, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το Final Four της Αθήνας. Για εμάς, το Final Four Athens 2026 δεν είναι απλώς ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Είναι μια εμπειρία που μας χωρά όλους και οφείλει να εκφράζει όλους. Καλωσορίζουμε τους αθλητές του ΕΚΑ στις εκδηλώσεις μας στο Ζάππειο και προσκαλούμε το κοινό να τους γνωρίσει από κοντά».

Από την πλευρά του, ο κ. Λιαράκος τόνισε πως: «Ο εργασιακός αθλητισμός δεν αποτελεί απλώς μια μορφή εκτόνωσης, αλλά έναν ουσιαστικό κοινωνικό θεσμό, βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία. Η πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής συνιστά αναγνώριση της προσπάθειάς μας και επιβεβαιώνει ότι το μπάσκετ είναι πάνω απ’ όλα μια αφορμή για σύνδεση και συμμετοχή».

Από την πλευρά του ο κ. Ανεστιάδης πρόσθεσε ότι: «Η συμμετοχή μας στις δράσεις του Final Four αποτελεί ιδανική προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Athens Maxibasketball 2026, που θα διεξαχθεί από 26 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου σε 15 γήπεδα της Αθήνας, με περισσότερες από 250 ομάδες και τουλάχιστον 3.000 βετεράνους αθλητές από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια σπουδαία διοργάνωση, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων».

Fan Zone χωρίς αποκλεισμούς

Η Fan Zone στο Ζάππειο, που θα λειτουργήσει από τις 21 έως τις 24 Μαΐου, θα αποτελέσει έναν πολυθεματικό χώρο δράσεων και αλληλεπίδρασης, φιλοξενώντας μεταξύ άλλων:

Αθλητές μπάσκετ με αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ)

Αθλητές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ)

Μικτές ομάδες αγοριών και κοριτσιών σε αγώνες 3on3

Βετεράνους αθλητές του ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης»

Με κεντρικό μήνυμα τη συμπερίληψη, η διοργάνωση επιδιώκει να αναδείξει τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, μετατρέποντας το Final Four σε μια εμπειρία που ενώνει ανθρώπους, πέρα από διαφορές και περιορισμούς.