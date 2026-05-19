Ένα σκληρό βίντεο βγήκε στη δημοσιότητα και οικογενειακό γλέντι για την αναβίωση του εθίμου του «κόκκινου σεντονιού», το οποίο φέρεται να αφορά 13χρονη νύφη.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το npress.gr και σύμφωνα με την περιγραφή στη λεζάντα, προέρχεται από γλέντι Ρομά και αφορά γάμο 13χρονης, χωρίς να διευκρινίζεται το μέρος της βιντεοσκόπησης ή το πότε έγινε.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο έχουν πέσει βροχή, με τους χρήστες να εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους.

Προσοχή, οι εικόνες είναι σκληρές: