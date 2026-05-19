Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι και λουόμενοι στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, όταν καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή.

Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη και αναστάτωση στην περιοχή, καθώς το μεγάλο θαλάσσιο είδος κινείτο στα ρηχά νερά, μπροστά στα μάτια όσων βρίσκονταν στην παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv, ο καρχαρίας είχε μήκος περίπου 2,5 μέτρα και παρέμεινε για αρκετή ώρα κοντά στην ακτή, πριν απομακρυνθεί προς τα ανοιχτά.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο καταγράφουν τη στιγμή που το θαλάσσιο ζώο κινείται ήρεμα στα νερά της παραλίας, με αρκετούς κατοίκους να παρακολουθούν με έκπληξη το ασυνήθιστο περιστατικό.

Παρά την αναστάτωση, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ή επικίνδυνη συμπεριφορά από τον καρχαρία.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αρκετές εμφανίσεις καρχαριών σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία στους πολίτες.

Πρόσφατα, καρχαρίας εντοπίστηκε και σε παραλία της Βοιωτίας, στην περιοχή Άσπρα Σπίτια, με εικόνες από το σημείο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.