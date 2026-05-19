Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη.

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 56:

Ο Καπετανάκος ξαποστέλνει την Ξένη που τον κατηγορεί ότι η γυναίκα του έκλεψε το παιδί της, ενώ η Αλεξάνδρα µε τον Στελάρα και τον Φαναριώτη, πάνε την Γαλήνη σε µια αποθήκη. Λίγο πριν ξημερώσει, ο Φαναριώτης, αφού την έχει βιάσει και χτυπήσει άσχημα, την αδειάζει στο δρόμο, κοντά στο σπίτι του Βούλγαρη. Η Φωφώ συναντιέται µε τον γιο της στην Τρούµπα και γίνεται κουρέλι. Αποχαιρετά και φεύγει οριστικά απ΄ το καµπαρέ, αλλά φτάνοντας στο σπίτι της, ο γιος της την περιμένει εκεί. Η Άντζελα εξασφαλίζει δυο εισιτήρια για Αμερική και προσπαθεί να πείσει τη Βούλα να φύγουν μαζί. Την ίδια στιγμή, η Ασηµίνα βρίσκει τον Ορέστη και τον ενημερώνει για την επικίνδυνη εγκυμοσύνη της Βούλας και την σκέψη της να φύγει για την Αμερική. Η Αλεξάνδρα είναι αμετακίνητη στην απόφασή της να πάρει το παιδί του γιου της και να εξαφανισθεί. Ο Ηλίας της υπογραμμίζει ότι εδώ δε μιλάμε για ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ ανθρώπων της Τρούμπας, έχουν απέναντί τους μία μάνα που αναζητά το παιδί της… Η Αλεξάνδρα δεν ακούει τίποτα και του ανακοινώνει ότι την επομένη θα πάρει το εγγόνι τους και θα φύγει μακριά. Για κάποιο χρονικό διάστημα δε θα δώσει σημεία ζωής σε κανέναν, ούτε και στον άνδρα της…

Η Γαλήνη αιχμάλωτη της Αλεξάνδρας!

Η Αλεξάνδρα απειλεί τη Γαλήνη!

Αγώνας λόγων Αλεξάνδρας και Ηλία. Η Αλεξάνδρα αμετακίνητη στις αποφάσεις της.

