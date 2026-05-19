Η Αθήνα μπαίνει πλέον σε ρυθμούς Final Four, με το Telekom Center Athens να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός της Ευρώπης το διάστημα 22 έως 24 Μαΐου. Παράλληλα όμως με τη μεγάλη διοργάνωση, τίθεται σε εφαρμογή και ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας που αναμένεται να επηρεάσει αισθητά την καθημερινότητα στις περιοχές γύρω από το γήπεδο.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει οργανώσει αυξημένα μέτρα προστασίας και επιτήρησης, ακολουθώντας μοντέλο αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόστηκε στον τελικό του Conference League το 2024. Κεντρικός στόχος των Αρχών είναι η ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και η αποτροπή οποιουδήποτε περιστατικού έντασης ή επεισοδίων.

Οι κάτοικοι σε Μαρούσι, Καλογρέζα, Ηράκλειο και στις γειτονικές περιοχές αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυξημένους ελέγχους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινούς αποκλεισμούς δρόμων κατά τη διάρκεια των ημερών των αγώνων. Ιδιαίτερα αυξημένη θα είναι η αστυνομική παρουσία περιμετρικά του γηπέδου, ενώ προβλέπονται πολλαπλές ζώνες ελέγχου για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το Telekom Center θα λειτουργεί υπό καθεστώς αυστηρής επιτήρησης, με τέσσερα έως πέντε επίπεδα ελέγχου ασφαλείας γύρω από την αθλητική εγκατάσταση. Η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία θα επιτρέπεται μόνο μετά από αστυνομικό έλεγχο, ενώ οι πολίτες καλούνται να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοποίησης.

Παράλληλα, οι Αρχές συνιστούν στους κατοίκους να περιορίσουν, όπου αυτό είναι εφικτό, τις μετακινήσεις κοντά στο γήπεδο τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των φιλάθλων, καθώς αναμένονται αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση, καθυστερήσεις και μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στην ευρύτερη περιοχή.