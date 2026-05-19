Κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό είναι ο Ζαν Μοντέρο, παρά την πρόταση που του έκανε η Βαλένθια για την ανανέωση του συμβολαίου του, σύμφωνα με το ιταλικό «sportando».

Ο 22χρονος γκαρντ έχει κάνει τρομερή σεζόν και αναδείχθηκε Rising Star της Euroleague, έχοντας οδηγήσει την ισπανική ομάδα στο Final Four της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό.

Έχοντας κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ο Μοντέρο, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP των play off με όσα έκανε στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, αποτελεί πλέον στόχο αρκετών εκ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης και το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός.

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει το ιταλικό «sportando», το οποίο τονίζει πως ο Δομινικανός γκαρντ είναι κοντά σε συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους», παρά το γεγονός ότι έχει στα χέρια του πρόταση της Βαλένθια για ανανέωση του συμβολαίου του με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν στα 2 εκατ. δολάρια.