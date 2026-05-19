Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, προκαλώντας θλίψη και οργή στην τοπική κοινωνία.

Βίντεο – ντοκουμέντα που παρουσίασε το «Live News» καταγράφουν τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά τη φονική σύγκρουση, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα είδαν το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από το MEGA, η BMW που οδηγούσε ο 44χρονος φαίνεται να κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι πέρασε τη διασταύρωση με κόκκινο σηματοδότη λίγο πριν συγκρουστεί με το αυτοκίνητο των δύο γυναικών.

«Ήταν τρομακτικό αυτό που είδαμε. Αν ήμασταν πέντε λεπτά νωρίτερα, ίσως να είχαμε εμπλακεί κι εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας τις σκηνές πανικού που ακολούθησαν.

Άλλοι μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το όχημα ανέπτυσσε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας των φαναριών στη διασταύρωση.

Το νέο βίντεο – ντοκουμέντο και ο ήχος της σύγκρουσης

Στο νέο οπτικό υλικό που παρουσιάστηκε από το «Live News» ακούγεται ο εκκωφαντικός ήχος της σύγκρουσης, ο οποίος αποτυπώνει τη σφοδρότητα του τροχαίου.

Αν και στο συγκεκριμένο βίντεο δεν διακρίνεται ο φωτεινός σηματοδότης, ειδικοί που εξέτασαν τις εικόνες εκτιμούν ότι η BMW κινούνταν με ταχύτητα που ενδεχομένως άγγιζε ακόμη και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χλμ./ώρα.

Λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα, η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε, ενώ αυτόπτες μάρτυρες παρέμεναν σοκαρισμένοι από το μέγεθος της τραγωδίας.

Η συνοδηγός του οχήματος μίλησε στο «Live News», περιγράφοντας τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά το δυστύχημα.

«Είμαι σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω πολύ, έχω χτυπήσει στον θώρακα και στον σβέρκο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιφατικοί ισχυρισμοί και ποινική δίωξη

Ο 44χρονος οδηγός αρνείται ότι πέρασε με κόκκινο ή ότι ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα. Ωστόσο, τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων φαίνεται να οδηγούν τις Αρχές σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Σε βάρος του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα, ενώ η απολογία του ενώπιον του ανακριτή είναι προγραμματισμένη για αύριο.

Την ίδια ημέρα θα τελεστούν και οι κηδείες της 57χρονης μητέρας και της 26χρονης κόρης της, με τους συγγενείς τους να ζητούν δικαίωση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας.