Οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα σήμερα, σύμφωνα με πλάνα και με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Το βίντεο από τη ζωντανή μετάδοση της πορείας του στολίσκου δείχνει στρατιώτες να ανοίγουν πυρ σε δύο σκάφη. Δεν είναι σαφές τι είδους πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν. Ένας εκπρόσωπος του στολίσκου είπε ότι συνολικά έξι πλοιάρια μπήκαν στο στόχαστρο.

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Οι οργανωτές είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει 44 από τα πλοία στην ανατολική Μεσόγειο και έξι συνεχίζουν την πορεία τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ διαμήνυσε τη Δευτέρα, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ότι «δεν θα επιτρέψει καμία διάσπαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

Μιλώντας από την Άγκυρα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση εναντίον των «ταξιδιωτών της ελπίδας» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση εναντίον των ισραηλινών ενεργειών.

Τα πλοιάρια του Global Sumud Flotilla απέπλευσαν, για τρίτη φορά, την περασμένη Πέμπτη από τη νότια Τουρκία, καθώς οι προηγούμενες απόπειρες για μεταφορά βοήθειας στη Γάζα αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στον στολίσκο μετέχουν 426 άνθρωποι από 39 χώρες.

Λίγο νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι επιβάλει κυρώσεις σε τέσσερα πρόσωπα που σχετίζονται με τον στολίσκο, τον οποίο χαρακτήρισε «υπέρ της Χαμάς».

Οι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές λένε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξισώνουν λανθασμένα την προάσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων με την υποστήριξη προς του εξτρεμιστές της Χαμάς.