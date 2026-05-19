Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είναι ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά της ΑΕΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν, κατά τη διάρκεια της οποίας έζησε και πολύ συγκινητικές στιγμές με τους παίκτες.

Η Ένωση είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της και η ΠΑΕ ετοίμασε ένα βίντεο που προβλήθηκε στη φιέστα της Κυριακής (17/5) με την ανασκόπηση της φετινής σεζόν. Ένα βίντεο που περιείχε και ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς στα αποδυτήρια αλλά και απόσπασμα από ομιλία του Ριμπάλτα.

Πρόκειται για ομιλία στην κοπή της πίτας μετά την είσοδο του 2026 και ο διευθυντής ποδοσφαίρου αναφέρθηκε στο πώς η ομάδα του βοήθησε να ξεπεράσει την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο.

«Θα ξεκινήσω με τις ευχαριστήριες για τους ανθρώπους γύρω σας, τους εργαζόμενους του κλαμπ που κάνουν την δουλειά σας λίγο πιο εύκολη. Όλοι εσείς είστε σαν οικογένεια για εμένα. Ξέρετε πως έχασα τον πατέρα μου τον περασμένο Νοέμβριο και το να είμαι μαζί σας κάθε μέρα με βοήθησε πραγματικά να ξεπεράσω τη δύσκολη αυτή τη στιγμή για εμένα», ήταν τα λόγια του Ριμπάλτα.