Η συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους έχει πλέον μετατοπιστεί από την ποσοτική αύξηση των υπηρεσιών στην ποιοτική αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η έννοια της πολιτοκεντρικότητας αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο, με το CRM να λειτουργεί ως βασικός πυλώνας αυτής της μετάβασης.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η υλοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής CRM από την Κοινωνία της Πληροφορίας, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Από κατακερματισμό σε ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης

Η στρατηγική σημασία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι εισάγει ένα νέο υπόδειγμα λειτουργίας για τη Δημόσια Διοίκηση. Αντί για πολλαπλά, αποσυνδεδεμένα κανάλια εξυπηρέτησης, δημιουργείται ένα ενιαίο σημείο επαφής που συγκεντρώνει πληροφορία, αιτήματα και υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο συνεκτική και αποδοτική διοίκηση, που μπορεί να ανταποκρίνεται δυναμικά στις ανάγκες της κοινωνίας.

Η έννοια της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης αποκτά πλέον πρακτική διάσταση. Μέσα από την αξιοποίηση των δεδομένων, το κράτος μπορεί να προσφέρει στοχευμένες υπηρεσίες και ενημερώσεις, μειώνοντας τον χρόνο και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών. Αυτό δεν βελτιώνει μόνο την εμπειρία του πολίτη, αλλά ενισχύει και τη διαφάνεια, καθώς κάθε αλληλεπίδραση καταγράφεται και μπορεί να παρακολουθηθεί.

Εσωτερικός μετασχηματισμός και καλύτερη διακυβέρνηση

Παράλληλα, το CRM ενισχύει τον εσωτερικό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Οι δημόσιοι φορείς αποκτούν εργαλεία καλύτερης διαχείρισης, συντονισμού και αξιολόγησης των υπηρεσιών τους. Η διαλειτουργικότητα δεν αποτελεί πλέον ζητούμενο, αλλά ενσωματωμένη λειτουργία, που επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και επιπέδων διοίκησης.

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων διαδραματίζει η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία αποτελεί τον κεντρικό κόμβο σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης έργων ΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Δημόσιο Τομέα. Πρωταγωνιστεί στην εφαρμογή του εθνικού σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, συμμετέχει θεσμικά στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής και υλοποιεί έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Παράλληλα, υποστηρίζει ενεργά τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, εντοπίζοντας ανάγκες και παρέχοντας εξειδικευμένη καθοδήγηση σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων ΤΠΕ.

Από πλευράς δημόσιας πολιτικής, η ύπαρξη ενός ενιαίου CRM δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάλυση τάσεων, την πρόβλεψη αναγκών και τον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό, η ψηφιακή διακυβέρνηση συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών.

Το έργο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία διατηρήσιμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας υποδομών. Δεν πρόκειται για μια αποσπασματική παρέμβαση, αλλά για μια συστημική αλλαγή που επηρεάζει το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστικός είναι ο ρόλος των φορέων που σχεδιάζουν και υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.