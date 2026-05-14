Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου στις Μαλάδες στο Ηράκλειο Κρήτης, στην υπό διαμόρφωση δομή μεταναστών, κατά την επίσκεψη κλιμακίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για αυτοψία και ενημέρωση σχετικά με την πορεία των εργασιών.

Τα στελέχη του υπουργείου βρέθηκαν στον χώρο προκειμένου να εξετάσουν την εξέλιξη των παρεμβάσεων και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις από τον πρόεδρο του ΕΑΣΗ, Σταύρο Γαβαλά.

Η παρουσία του κλιμακίου έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τη δομή εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη λειτουργία της, όπως έχουν ήδη γνωστοποιήσει και με προηγούμενες ανακοινώσεις αλλά και με παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Creta24.gr.

Aκολούθησε ένταση τόσο με μέλη του υπουργικού κλιμακίου όσο και με τον Σταύρο Γαβαλά, με τους κατοίκους να διαμαρτύρονται έντονα για τις εξελίξεις γύρω από τη δομή.

Το κλίμα παρέμεινε τεταμένο για αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα το κλιμάκιο να αποχωρήσει από το σημείο.