Άστατος καιρός αναμένεται να κυριαρχήσει για τις επόμενες 10 ημέρες. «Μπορεί ο καιρός να ξεκινά με καλές διαθέσεις, κοντά όμως στο απόγευμα – με τη βοήθεια της θερμότητας – θα εκδηλώνονται μπόρες ή καταιγίδες και στη συνέχεια ο καιρός θα ξαναβελτιώνεται», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα, Πέμπτη, «κοντά στο απόγευμα θα ξεσπάσουν μπόρες και καταιγίδες με έμφαση την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Μέσα στη νύχτα θα βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά να επεκτείνονται προς το βόρειο Αιγαίο».

Την Παρασκευή αναμένεται αντίστοιχο καιρικό μοτίβο, ενώ το Σάββατο «περνάνε δύο βαρομετρικά χαμηλά από τη χώρα μας. Το ένα έρχεται από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, με αποτέλεσμα να σηκώσει και αφρικανική σκόνη, αλλά και να ωθήσει πολύ θερμές αέριες μάζες προς την περιοχή μας. Το άλλο θα κατευθυνθεί πιο βόρεια και θα προκαλέσει αστάθεια με μπόρες ή και καταιγίδες.

Το Σάββατο θα συναντήσουμε δύο τύπους καιρού στη χώρα μας: από την Πελοπόννησο και πιο βόρεια, έντονη αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και λίγο πιο νότια έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης και λίγες λασποβροχές, με τον υδράργυρο να σημειώνει άνοδο ιδιαίτερα στην Κρήτη.

Την Κυριακή, που θα έχει ολοκληρώσει τη δράση της και η αφρικανική σκόνη, θα δώσει και πάλι την ευκαιρία στην αστάθεια να εκδηλωθεί μεσημέρι και απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά και κατά κανόνα προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα».

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός αλλά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις μεσημβρινές στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν το πρωί στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές ενώ τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Στερεά καθώς και στη Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 με 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, το απόγευμα στα νότια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 και τοπικά στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 εξασθενούντες και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 15-05-2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα βόρεια όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 16-05-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Το απόγευμα τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν και τη νύχτα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή 17-05-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, και πρόσκαιρα το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα 18-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.