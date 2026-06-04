Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι η Άγκυρα πραγματοποίησε άσκηση έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, σε περιοχή που η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει ως δική της περιοχή ευθύνης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η άσκηση Deniz Aslanı-2026 πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα και εναέριο χώρο του Αιγαίου, μέσα στη λεγόμενη «Τουρκική Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης».

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το τουρκικό κείμενο τοποθετεί τα δύο σημεία της άσκησης ανάμεσα σε ελληνικά νησιά και συγκεκριμένα μεταξύ Λέσβου, Χίου, Ψαρών, Αγίου Ευστρατίου και Σκύρου.

Άσκηση με 500 άτομα προσωπικό

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, στην άσκηση συμμετείχαν περίπου 500 άτομα προσωπικό.

Την παρακολούθησαν από το πλοίο TCSG Umut ο διοικητής της τουρκικής ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Αχμέτ Κεντίρ, παρατηρητές από οκτώ χώρες, καθώς και δημοσιογράφοι. Συνολικά, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, συμμετείχαν 54 παρατηρητές, εκ των οποίων 17 ξένοι.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε σε δύο σενάρια, με αντικείμενο την αντιμετώπιση περιστατικών στη θάλασσα.

🇹🇷 Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı’nın fiili bölümü başladı⤵️



— Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın fiili bölümü, Ege Denizi’nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında başladı pic.twitter.com/6A5T6hl9mS — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 4, 2026

Το πρώτο σενάριο: Εμπορικό πλοίο που βυθίζεται

Στο πρώτο σενάριο, σύμφωνα με την τουρκική περιγραφή, ένα εμπορικό πλοίο άρχισε να παίρνει νερά και εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Η τουρκική ακτοφυλακή φέρεται να ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με συμμετοχή μέσων από διάφορους κλάδους των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης, αεροσκάφος CN-235 CASA της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, αποβατικό πλοίο, κορβέτες, σκάφη της ακτοφυλακής και ελικόπτερα της στρατοχωροφυλακής.

Οι Τούρκοι αναφέρουν ότι το αεροσκάφος CN-235 εντόπισε και σήμανε τη θέση των ναυαγών, ενώ ελικόπτερα και ταχύπλοα σκάφη ανέλαβαν τη διάσωσή τους.

Το δεύτερο σενάριο: Φωτιά σε επιβατικό σκάφος

Στο δεύτερο σενάριο, τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι στήθηκε επιχείρηση μετά από κλήση κινδύνου από επιβατικό σκάφος στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην επιχείρηση συμμετείχαν μέσα της τουρκικής ακτοφυλακής, των χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, καθώς και σκάφος του ψευδοκράτους.

Το TCSG Güven και το σκάφος TCSG-03 του ψευδοκράτους φέρονται να συμμετείχαν στην κατάσβεση με εκτόξευση νερού, ενώ οι ναυαγοί απομακρύνθηκαν με ελικόπτερα και σκάφη διάσωσης.

Μετά την κατάσβεση, το επιβατικό σκάφος ρυμουλκήθηκε, κατά την τουρκική περιγραφή, προς ασφαλές λιμάνι.

«Επιτυχής ολοκλήρωση» λέει η τουρκική ακτοφυλακή

Μετά το τέλος της άσκησης, τα τουρκικά μέσα μετέδωσαν ότι τα εναέρια και θαλάσσια μέσα πραγματοποίησαν διέλευση χαιρετισμού προς τον διοικητή της ακτοφυλακής.

Ο αντιναύαρχος Αχμέτ Κεντίρ δήλωσε ότι η άσκηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ότι στόχος ήταν η ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας και διάσωσης, καθώς και η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε, η άσκηση έδειξε την ικανότητα της τουρκικής ακτοφυλακής να επιχειρεί «7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο» στη λεγόμενη τουρκική περιοχή έρευνας και διάσωσης.

Η άσκηση αναμένεται να ολοκληρωθεί τυπικά με σύσκεψη αξιολόγησης.